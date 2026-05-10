お笑いコンビ「空気階段」鈴木もぐらが３８キロのダイエットに成功し、スリムに激変した姿に反響が広がっている。

もぐらは１０日までに日本テレビ系「有吉の壁」（水曜・午後７時）の公式ＹｏｕＴｕｂｅに登場。ＭＣの有吉弘行から「空気階段もぐらくんが、３か月で３８キロダイエット」と紹介され、ほっそりした体に共演芸人から驚きの声が上がった。

有吉が「めっちゃイケメンになったね。かっこよくなったね」と声をかけると、もぐらは「いやいやいや…」と恐縮。ダイエット法を聞かれると「江戸時代ダイエットっていうのを考えまして。時代劇にデブがいないってことで、江戸時代のもんばっか食ってれば、やせるだろうっていうので」と明かし、「エビフライはダメなんすけどエビ天はオッケーみたいな。ケーキはダメでカステラはオッケー」などと古き良き日本食に立ち返り、見事にやせたと語った。

番組の公式ＳＮＳでも、もぐらの近影が公開されて騒然。ネット上では「もぐらさん見違えるほど痩せててびっくり」「健康的に痩（や）せてよかった！」「いい痩せ方してる」「めっちゃ痩せてんだけど？！！！！」「３８キロ減はやばい 小学生一人分」「めちゃイケメンになって髭（ひげ）もオトナのオーラが凄いですね」「江戸時代ダイエットいいかも」などの声が寄せられている。

もぐらは２０２５年２月末に変形性股関節症の手術を受け、両足に人工股関節を入れたことも明かしている。