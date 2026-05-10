■全国の11日（月）の天気

西日本から北日本は、引き続き高気圧に覆われるでしょう。湿った空気が流れ込みやすくなるため、多少雲は出やすくなりますが、広い範囲で晴れて、日差しがたっぷり降り注ぎそうです。ただ、関東付近では、気温の上がる午後は、雨雲や雷雲が発生しやすくなりそうです。内陸や山沿いを中心に、にわか雨や雷雨の可能性がありますので、念のため雨具があると安心です。沖縄は、雨が降るでしょう。先島諸島では激しく降って、大雨となるおそれがあり、注意が必要です。

最高気温は、広い範囲で25℃前後まで上がるでしょう。昼間は半袖で過ごせる陽気ですが、紫外線が強く降り注ぎそうです。帽子や日傘などで対策をして下さい。

◇

予想最低気温（前日差）

札幌 12℃（＋5 6月上旬）

仙台 11℃（＋1 平年並み）

新潟 11℃（-1 5月上旬）

東京都心 16℃（＋2 5月下旬）

名古屋 13℃（＋2 5月上旬）

大阪 14℃（＋1 5月上旬）

広島 14℃（＋2 5月上旬）

高知 14℃（＋3 5月上旬）

福岡 14℃（＋1 5月上旬）

鹿児島 15℃（＋2 4月下旬）

那覇 21℃（＋1 5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 22℃（-1 6月中旬）

仙台 24℃（±0 6月下旬）

新潟 25℃（＋4 6月中旬）

東京都心 24℃（-1 平年並み）

名古屋 25℃（＋1 平年並み）

大阪 26℃（＋1 5月下旬）

広島 25℃（±0 5月下旬）

高知 25℃（＋1 平年並み）

福岡 25℃（＋2 5月下旬）

鹿児島 25℃（±0 5月上旬）

那覇 25℃（＋1 4月下旬）

■全国の週間予報

西日本から北日本は、この先、高気圧に覆われ、晴れる日が多いでしょう。ただ、関東付近は、週の中頃にかけて、にわか雨の所がありそうです。最新の予報を確認するようにして下さい。沖縄は、梅雨前線の影響で12日にかけて雨が降るでしょう。