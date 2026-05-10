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■全国の11日（月）の天気

西日本から北日本は、引き続き高気圧に覆われるでしょう。湿った空気が流れ込みやすくなるため、多少雲は出やすくなりますが、広い範囲で晴れて、日差しがたっぷり降り注ぎそうです。ただ、関東付近では、気温の上がる午後は、雨雲や雷雲が発生しやすくなりそうです。内陸や山沿いを中心に、にわか雨や雷雨の可能性がありますので、念のため雨具があると安心です。沖縄は、雨が降るでしょう。先島諸島では激しく降って、大雨となるおそれがあり、注意が必要です。

最高気温は、広い範囲で25℃前後まで上がるでしょう。昼間は半袖で過ごせる陽気ですが、紫外線が強く降り注ぎそうです。帽子や日傘などで対策をして下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　12℃（＋5　6月上旬）
仙台　　　11℃（＋1　平年並み）
新潟　　　11℃（-1　5月上旬）
東京都心　16℃（＋2　5月下旬）
名古屋　　13℃（＋2　5月上旬）
大阪　　　14℃（＋1　5月上旬）
広島　　　14℃（＋2　5月上旬）
高知　　　14℃（＋3　5月上旬）
福岡　　　14℃（＋1　5月上旬）
鹿児島　　15℃（＋2　4月下旬）
那覇　　　21℃（＋1　5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　22℃（-1　6月中旬）
仙台　　　24℃（±0　6月下旬）
新潟　　　25℃（＋4　6月中旬）
東京都心　24℃（-1　平年並み）
名古屋　　25℃（＋1　平年並み）
大阪　　　26℃（＋1　5月下旬）
広島　　　25℃（±0　5月下旬）
高知　　　25℃（＋1　平年並み）
福岡　　　25℃（＋2　5月下旬）
鹿児島　　25℃（±0　5月上旬）
那覇　　　25℃（＋1　4月下旬）

■全国の週間予報

西日本から北日本は、この先、高気圧に覆われ、晴れる日が多いでしょう。ただ、関東付近は、週の中頃にかけて、にわか雨の所がありそうです。最新の予報を確認するようにして下さい。沖縄は、梅雨前線の影響で12日にかけて雨が降るでしょう。