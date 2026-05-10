「大胆な動きを見せる」20季ぶりCLファイナル進出のアーセナル、決勝の相手パリSGのアタッカー引き抜きを画策か。英メディアが報道「１億ポンドに達する可能性も十分にある」

「大胆な動きを見せる」20季ぶりCLファイナル進出のアーセナル、決勝の相手パリSGのアタッカー引き抜きを画策か。英メディアが報道「１億ポンドに達する可能性も十分にある」