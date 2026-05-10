「大胆な動きを見せる」20季ぶりCLファイナル進出のアーセナル、決勝の相手パリSGのアタッカー引き抜きを画策か。英メディアが報道「１億ポンドに達する可能性も十分にある」
アーセナルは現地５月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、アトレティコ・マドリーと対戦して１−０で勝利。２戦合計２−１として、20シーズンぶりの決勝進出を決めた。
また、残り３試合を残すプレミアリーグでも現在首位を走っており、優勝の可能性を残している。
そんななか、すでに来季に向けた準備も進めているようだ。今夏の移籍市場で、CL決勝の相手でもあるパリ・サンジェルマンからアタッカーの引き抜きを画策しているという。
英メディア『FOOTBALL TALK』が「アーセナルはリーグ・アンのスター選手獲得を検討中」とし、次のように報じている。
「アーセナルが欧州カップ戦決勝進出によって財政的に大幅に強化されたことを受け、パリ・サンジェルマンのウインガー、フビチャ・クバラツヘリアの獲得に向けて大胆な動きを見せることを画策している」
一方で、同メディアは「アーセナルが同選手を獲得するためには莫大な資金を投入する必要があるだろう」と指摘。「『Transfermarkt』では8000万ポンドの市場価値が付けられているものの、パリSGにクバラツヘリアの売却意思はなく、移籍金は１億ポンドに達する可能性も十分にある」と伝えている。
果たしてこの大型移籍は実現するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そんななか、すでに来季に向けた準備も進めているようだ。今夏の移籍市場で、CL決勝の相手でもあるパリ・サンジェルマンからアタッカーの引き抜きを画策しているという。
英メディア『FOOTBALL TALK』が「アーセナルはリーグ・アンのスター選手獲得を検討中」とし、次のように報じている。
一方で、同メディアは「アーセナルが同選手を獲得するためには莫大な資金を投入する必要があるだろう」と指摘。「『Transfermarkt』では8000万ポンドの市場価値が付けられているものの、パリSGにクバラツヘリアの売却意思はなく、移籍金は１億ポンドに達する可能性も十分にある」と伝えている。
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