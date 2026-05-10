「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）

ブレイキングダウンの人気選手、ジョリーが児玉兼慎に１回１分１１秒一本勝ちし、衝撃のＲＩＺＩＮ２連勝を飾った。

ＲＩＺＩＮデビュー戦だった昨年の大みそか大会で実力者・芦澤竜誠から開始２５秒一本勝ちし、実力を示したジョリー。Ｋ−１ファイターの児玉を相手に開始早々ローブローを受けて中断するアクシデントがあったが、開始３０秒過ぎにひきこむと、アームバーで捉えて、一本勝ちした。

試合後の一問一答は次の通り。

−２連勝

「前回に続きいい勝ち方ができて良かったですね」

−児玉選手の印象

「キックボクサーのパンチってＭＭＡやったら全然良さ出ないのに、それをしっかり持ってきた。めっちゃパンチが恐かった。だから予定になかった引き込みをするしかなかった」

−今後

「本当にエンタメ枠じゃなくＲＩＺＩＮのベルトを目指して練習してるんで。次はＭＭＡファイターをあててもらって、年末はその頃、ＭＭＡできるようになっているだろうし、強くなっていると思うのでＭＭＡファイター篠塚と」

−５７キロまで落とせる？

「全然落とせます」

−平本丈について

「めちゃくちゃいい勝ち方したし、ここで平本丈と僕が戦っているのをみたい人も多いんじゃなかなって予想してるんで。大みそかの前に平本丈とやって」