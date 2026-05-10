【ガンバレ！中村くん！！】80〜90年代Jポップと劇版インストを収めたサウンド・コレクション発売
TOKYO MXほかにて毎週水曜24：30〜好評放送・配信中のTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』。本作を彩る音楽を集めた2枚組CD『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』が6月24日に発売される。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、『ガンバレ！中村くん！！』の放送を記念し、本作を彩る音楽を集めた２枚組 CD が『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』と題して６月 24 日に発売されることが決定した。
本作のエンディングでは週替わりで80〜90年代Jポップの名曲が起用されており、放送開始当初から大きな話題を集めている。2枚組CDのDISC 1にはその全て（12曲）が収録。DISC 2には劇伴音楽（インストゥルメンタル）の中から40曲が収録されている。６月10日より順次発売を予定しているBlu-ray／DVD（全4巻）特典のオリジナル・サウンドトラックCDの収録音源とは異なる楽曲で構成された本CDは、『ガンバレ！中村くん！！』ファン必携のアイテムとなりそうだ。また、岡村靖幸・中島健人による最強の初コラボレーションとして話題沸騰中のオープニングテーマ曲『瞬発的に恋しよう』のCDリリースも5月27日に予定されている。
＞＞＞サウンド・コレクションジャケットなどをチェック！（写真5点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
（C）2026 Sony Music Labels Inc.
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
本作のエンディングでは週替わりで80〜90年代Jポップの名曲が起用されており、放送開始当初から大きな話題を集めている。2枚組CDのDISC 1にはその全て（12曲）が収録。DISC 2には劇伴音楽（インストゥルメンタル）の中から40曲が収録されている。６月10日より順次発売を予定しているBlu-ray／DVD（全4巻）特典のオリジナル・サウンドトラックCDの収録音源とは異なる楽曲で構成された本CDは、『ガンバレ！中村くん！！』ファン必携のアイテムとなりそうだ。また、岡村靖幸・中島健人による最強の初コラボレーションとして話題沸騰中のオープニングテーマ曲『瞬発的に恋しよう』のCDリリースも5月27日に予定されている。
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