八村がチームハイの21得点と奮闘もレイカーズはサンダーに完敗…シリーズ0勝3敗で崖っぷちに

5月10日（現地時間9日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプト・ドットコム・アリーナでオクラホマシティ・サンダーとの第3戦に臨んだ。

レイカーズは引き続きルカ・ドンチッチが欠場。オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

試合序盤から互いに点の取り合いとなる展開のなか、八村が放った3本の3ポイントシュートをすべて成功させ、第1クォーターだけで9得点を挙げる活躍を見せる。しかし、サンダーの攻撃を上回れず25－31でこのクォーターを終えた。第2クォーターでは、リードチェンジを繰り返すシーソーゲームとなるが、前半終了間際にリーブスが外したフリースローのリバウンドをエイトンが奪取。ダンクを叩き込み59－57と2点リードで試合を折り返した。

後半に入ると拮抗した展開は続くなか、サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）をきっかけにして0－11のランを許し主導権を握られてしまう。レイカーズはスマートを中心に得点を重ねるものの79－90と11点ビハインドで最終クォーターを迎えた。

第4クォーターでは、レブロンを中心にオフェンスを展開し点差を縮めようとするも、サンダーの勢いを止められず残り4分1秒に23点差まで広げられ、同3分38秒にダルトン・コネクトやニック・スミスJr.といったベンチメンバーを投入。最終スコア108－131で敗れ、シリーズ0勝3敗となり、もう一歩も引けない状況に追い込まれた。

レイカーズは、レブロンが19得点6リバウンド8アシスト、ルーク・ケナードがベンチスタートながらも18得点と奮闘。リーブスが17得点9アシスト、エイトンとスマートが10得点を挙げた。八村は38分42秒のプレータイムで5本の3ポイントを含むチームハイの21得点に5リバウンド4アシスト1スティールを記録した。

一方でサンダーはエイジェイ・ミッチェルが24得点10アシストでダブルダブルを達成。SGAが23得点9アシスト、チェット・ホルムグレンが18得点9リバウンドをマークした。

なお、後がないレイカーズの第4戦は、12日（同11日）に再びホームのクリプト・ドットコム・アリーナで行われる。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 108－131 オクラホマシティ・サンダー



LAL｜25｜34｜20｜29｜＝108



OKC｜31｜26｜33｜41｜＝131



レイカーズ対サンダーのシリーズ第3戦🔥八村塁は1Qから3/3本のスリーを決める‼️

試合は@nba_docomoで配信

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- NBA Japan (@NBAJPN) May 10, 2026

【動画】第1クォーターに放った3本の3ポイントシュートを全て成功させた八村塁