◆第１９回スポーツ報知杯 北海道大会▽決勝 旭川大雪ボーイズ５―１苫小牧ボーイズ（９日・苫小牧清水球場）

決勝と３位決定戦が行われ、旭川大雪ボーイズが苫小牧ボーイズを５―１で破り、２年連続１２度目の優勝を果たした。１点を追う６回に３番・二瓶結登主将（３年）が右翼線に２点適時打を放つなど、一挙５得点で逆転。冬場にメンタル面の強化を意識しながら積み重ねてきた練習の成果を発揮した。

耐えて試合をひっくり返した。旭川大雪が逆転で勝利をつかんだ。５回に先制を許し、１点を追う終盤６回。２死からチャンスをつくり、４連続四死球で一気に３点を奪うと、３番・二瓶主将が右翼線へ適時打を放ち、さらに２点を追加。貴重な一打に「主将としても絶対に流れを引き寄せたいと思っていた。連覇ができて良かったです」と安堵の表情を浮かべた。

冬場にはメンタル面強化を意識しながら練習を重ねてきた。西大條（にしおおえだ）敏志監督（５９）は「特に変わらず、例年と同じ練習をこなしてきた」と話すが、二瓶主将は「自分たちで追い込まないと」と選手間で厳しい言葉を飛ばし合った。腕立て伏せやスクワットといった筋力トレーニング、走り込みでも厳しく取り組んだ。初戦の札幌ボーイズ戦では土壇場７回に追いつき、延長８回タイブレークの末に１２―１１でサヨナラ勝ちするなど、打線のつながりを見せる場面も多かった。

昨年８月のジャイアンツカップでは北海道勢最高タイとなる準優勝を経験。今大会２連覇を果たしたチームはさらに上を見据えている。二瓶主将は「みんなのことをまとめて、全部の試合で勝てるように」と気持ちを高めた。