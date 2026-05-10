「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）

広島が今季６度目の完封負けを喫し、今季初の最下位に転落した。先発・岡本駿投手（２３）が６回４失点で２敗目を喫し、打線は七回先頭まで無安打に封じられて２安打を放つのがやっとだった。新井貴浩監督（４９）は最下位転落にも「我慢して、辛抱して、上にいくしかない訳だから」と強調。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・岡本は相手投手に適時打を許した。

「スイングするところに投げている感じだった。そこら辺も含めて、また次につなげてもらいたい」

−打線は松本健を打ち崩せなかった。

「よく腕も振れていたし、最後までボールが上がってこなかった」

−平川は苦しんでいるように見えるが、どう映っているか。

「打てても打てなくても経験だし、成長につなげてもらいたい」

−チーム状態は、雰囲気を含めてどう感じているか。

「雰囲気は悪くない。選手の表情を見ていても。ただ勝ち負けは出るから、そこに一喜一憂しないこと。そこが大事だと思う。そこにどうしてもフォーカスされるから、そこにあまり寄っていったら、ダメだと思う。今からのチームだから辛抱して我慢するしかない」