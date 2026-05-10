☆広島―ヤクルト（１３：３０・マツダスタジアム）広島＝赤木、ヤクルト＝石原

８日に首位に浮上したヤクルトは９日の広島戦も松本健の好投＆決勝打で３連勝。敗れた２位の阪神に２ゲーム差をつけた。これで今季のマツダスタジアムでの試合は●〇〇〇〇で、４連勝。同一シーズンのマツダでの連勝は２０２２年の６が最多だが、〇〇〇△〇〇〇で、１分けを挟む。同一シーズンで引き分けを挟まない連勝は２０１２年、２０２１年（２度）の４が最多で過去に３度。引き分けを挟まずに５連勝となれば球団初となる。

かつて２０２３年には開幕から１１連敗、２４年には９連敗と苦手としてきたマツダだが、完全に“苦手意識”を払拭（ふっしょく）しつつある。先発の石原は今季初登板。果たしてマツダでの引き分けを挟まない連勝を５に伸ばすことはできるか。

（その他のカード）

☆中日―巨人（１３・３０・バンテリンドーム）中日＝桜井、巨人＝森田

☆阪神―ＤｅＮＡ（１４：００・甲子園）阪神＝才木、ＤｅＮＡ＝石田裕

☆西武―楽天（１４：００・ベルーナドーム）西武＝菅井、楽天＝滝中

☆オリックス―日本ハム（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、日本ハム＝北山

☆ソフトバンク―ロッテ（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田悠、ロッテ＝毛利

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順