瀬戸朝香、「異性を手放すって…」中1で海外留学した息子に本音「泣いて泣いての日々でした」
俳優の瀬戸朝香（49）が9日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。海外留学しているという2人の子どもについて語った。
【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」
大阪・梅田でゲストの瀬戸と合流したダウンタウンの浜田雅功。『HEY！HEY！HEY！』以来、実に31年ぶりの共演ということもあって、顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と驚いた。
目的に向かう道中のトークで瀬戸が「私、まもなく50代に入るんですよ」と明かすと、浜田は「うそ！」と一言。共演当時からの時代の流れに驚いていた。
続けて浜田から「お子さん何人いるんでしたっけ？」と聞かれると「2人、この春で高校2年生になった男の子と下（長女）が中学に上がりました」と説明。2人とも留学しているそうで「息子は中1の時に留学して、娘は5年生で行きました」と話した。
浜田が感嘆していると「道は作ったんですけど、こういう選択肢もあるよって。でも最終的には決めなさいって言って、そしたら、『僕行く！』って小学校の時に決めました」と長男が留学する経緯を打ち明けた。
さらに「ちょっとさびしさもあるでしょ？」と聞けば、瀬戸は「めちゃくちゃさびしかったですよ！」と語気を強めた。「私は、異性を飛び出す、息子を手放すって結構なことなんですよ」と言い「だから、最初、本当は心の中で反対してたんですけど、最終的に本人が決めちゃったから、もう応援するしかないなって。もう泣いて泣いての日々でしたよ」と母親としての一面を見せていた。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後1時53分終了予定。
【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」
大阪・梅田でゲストの瀬戸と合流したダウンタウンの浜田雅功。『HEY！HEY！HEY！』以来、実に31年ぶりの共演ということもあって、顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と驚いた。
目的に向かう道中のトークで瀬戸が「私、まもなく50代に入るんですよ」と明かすと、浜田は「うそ！」と一言。共演当時からの時代の流れに驚いていた。
浜田が感嘆していると「道は作ったんですけど、こういう選択肢もあるよって。でも最終的には決めなさいって言って、そしたら、『僕行く！』って小学校の時に決めました」と長男が留学する経緯を打ち明けた。
さらに「ちょっとさびしさもあるでしょ？」と聞けば、瀬戸は「めちゃくちゃさびしかったですよ！」と語気を強めた。「私は、異性を飛び出す、息子を手放すって結構なことなんですよ」と言い「だから、最初、本当は心の中で反対してたんですけど、最終的に本人が決めちゃったから、もう応援するしかないなって。もう泣いて泣いての日々でしたよ」と母親としての一面を見せていた。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後1時53分終了予定。