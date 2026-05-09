◆第９７回都市対抗野球大会 埼玉県２次予選１回戦 オールフロンティア１５―２ＩＮＶＥＮＴＩＶＥ（９日・市営浦和）

１月に巨人を退団し、社会人野球のオールフロンティア（埼玉）に加入した舟越秀虎外野手（２４）が、都市対抗野球での“デビュー戦”に臨んだ。「１番・中堅」で先発出場して初回先頭で左翼へ二塁打を放つと、打者一巡して迎えた２死二、三塁でも中前へ２点適時打。一挙７得点の猛攻に貢献するなど２安打２打点だった。

試合後、スポーツ報知の取材に応じた舟越は、「オールフロンティアにも何十年と社会人野球でプレーしてきた選手がいて、その選手たちが一番懸けている大会が都市対抗野球。そういった意味では、この大会のためにやっているという重圧を感じた」とコメント。２安打を放ったが打撃内容には「納得していません」とし、「これから勝ち進んでいくと、プロとは違って負けたら終わりの試合になります。自分がどれだけ活躍しても負けたら意味がないので、チームが勝てるような活躍をしていきたい」と力を込めた。

舟越はソフトバンクを自由契約となった２４年に育成契約で巨人に加入。５０メートル５秒８の快足で同年のイースタン・リーグではチームトップの１４盗塁をマークしたが、今年１月下旬に一身上の都合で退団の申し出て、球団が受理。その後、オールフロンティアに加入していた。