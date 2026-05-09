【コンサドーレ】梅ちゃんが決めた！ホーム初先発で衝撃的ヘディング弾で６連勝に貢献！ 梅津選手「何としても勝ちたいと思っていた」
明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節 北海道コンサドーレ札幌は、RB大宮アルディージャと対戦。
激しいゴールの奪い合いから、４対３でコンサドーレが勝利し、連勝を『６』に伸ばした。
注目されている大学屈指のCBで特別指定の梅津龍之介選手（法政大４年）が、ホーム・プレミストドームで初先発。
前半に強烈なヘディングで先制ゴールを挙げ、約１万人のサポーターに衝撃を与えた。
「チームが勝てたこと、連勝を伸ばせたのが大きい。連戦は総力戦と監督に言われていた中で、こうやって勝てたのはうれしい。
緊張感はなかったが、ドームでは初スタメンで何としても勝ちたいと思っていた、それが結果に出てよかった」
Q.先制ゴールについて
「練習でも木戸選手から良いボールが入っていた。あとはスカウティングでも大宮のウィークポイントは、ファーサイドと言われていた。
そこに自分が入っていけば、取れると思っていた。実際に良いボールが来てタイミングもあったので良かった」
「ここからだなという思いが一番強い。やるべきことをやっただけ、まだまだ改善の余地はある。
これから大学だったり、札幌にいる期間でもっと修正して安定感のある選手になりたい。
成長しているというよりは、まだまだという感じ。自分が目指しているのは、ここじゃない」
コンサドーレは、この大型連休による連戦を全勝。順位を一気に３位にあげた。
次節はアウェイで、福島と対戦する。