燃費のイイ本格派SUV！

スバルのアメリカ法人は2026年4月1日、SUVとしての魅力をより際立たせた「ウィルダネス」シリーズ初となるハイブリッド車（HEV）「フォレスター・ウィルダネス・ハイブリッド」を発表しました。

フォレスターはスバルの中核を担う正統派SUVです。1997年に初代が登場して以降、世界各地で支持を集めてきました。とりわけ北米市場では、実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたコンパクトSUVとして幅広いユーザー層に受け入れられています。

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現行モデルは北米で2024年（日本では2025年）に投入された6代目にあたります。パワートレインは2.5リッター水平対向4気筒ガソリンエンジン、またはそのエンジンにモーターとバッテリーを組み合わせたハイブリッドの2種類で展開されています。

いずれも駆動方式はスバル独自のシンメトリカル4WDを採用し、最高出力はガソリン車が180馬力、HEVが194馬力（システム合計）を発生します。

今回HEVの新たなモデルとして発表されたウィルダネスは、北米市場のアウトドアニーズに応えるため誕生した、SUV専用グレードです。

これまで「フォレスター」「クロストレック」「アウトバック」に設定されてきましたが、いずれもガソリン車でした。HEVへの設定は今回が初めてとなります。

専用サスペンションやオールテレーンタイヤなどで最低地上高を上げて、悪路走破性を強化するとともに、ブラック素地の専用プロテクションパーツやブラックホイールなどで、タフでラギッドな個性を表現しています。

専用ボディカラー「カイザーブルー」に加えて、オレンジがアクセントカラーとして用いられているのも特徴です。

インテリアはダークグレーを基調とし、ステッチや加飾にオレンジを取り入れることで、エクステリアとの統一感を図りながら、ウィルダネスならではの個性を際立たせています。

ボディサイズは全長182.9in（4646mm）×全幅72.4in（1839mm）×全高69.3in（1760mm）、ホイールベース104.9in（2664mm）、最低地上高9.3in（236mm）。

価格と詳細な仕様は、2026年後半の発売時期が近づき次第公開される予定です