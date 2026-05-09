猫が口にすると危険なケア用品6選

ケア用品の中には、猫が直接飲み込まなくても、舐めたり吸い込んだりするだけで負担になるものがあります。

毎日使うものほど油断しやすいため、「猫の近くで使っていないか」「舐められる状態になっていないか」を見直すことが大切です。まずは、特に注意したいものを順番に見ていきましょう。

1.香水・フレグランス

香水にはエタノールや香料、精油成分などが含まれていることが多く、猫が舐めたり吸い込んだりすると体に負担がかかる可能性があります。特に植物由来の香り成分は、猫にとって注意が必要とされるものも。

吐き気、ふらつき、けいれんなどの症状につながることもあるため、猫の近くでスプレーしないこと、使用後は十分乾いてから触れ合うことが大切です。

2.ハンドクリーム

ハンドクリームには香料、防腐剤、植物エキスなどが含まれていることが多く、猫が舐めることで下痢や嘔吐、皮膚トラブルにつながる心配があります。特にアロマ入りやメントール配合のものは刺激が強くなりやすいため、より注意が必要です。

塗った直後は猫に触れない、しっかりなじんでから撫でる、できれば無香料や低刺激のものを選ぶといった工夫が役立ちます。

3.洗顔料・クレンジング

洗顔料やクレンジングには、界面活性剤や香料、防腐剤などが含まれており、猫の口腔内などのや粘膜には刺激が強すぎることがあります。少量でも舐めると胃腸に負担がかかる可能性があるため、使ったあとの手でそのまま猫に触れないことが大切です。

洗顔後はしっかりすすぎ、ボトル類は洗面所に出しっぱなしにせず、扉付き収納にしまうほうが安心です。

4.化粧水などのスキンケア用品

化粧水や美容液、乳液なども、成分によっては猫にとって注意が必要です。特にアルコールや精油が含まれている場合は、舐めたり繰り返し接触したりすることで負担になることがあります。

少量で大きな問題にならないこともありますが、猫がよく舐める手や腕に残さないようにし、使ったあとは手洗いをする習慣をつけると安心です。

5.ヘアオイル・整髪料

ヘアオイルやワックス、ミストなどの整髪料には、精油、アルコール、香料などが含まれていることがあります。猫が髪を舐める習慣がある場合、そこから成分を取り込んでしまう可能性がありますし、皮膚に触れて赤みやかゆみが出ることも考えられます。

使用後すぐに猫と密着しない、髪をまとめて舐めにくくする、枕やタオルへの付着にも注意するといった対策が必要です。

6.消毒液・塗り薬

アルコール消毒液は、猫が舐めると体内でうまく処理できず、負担になることがあります。また、飼い主が使っている塗り薬を猫が舐めてしまう事故も起こりえます。

消毒液は出しっぱなしにしない、塗り薬を使った部位は服などで覆って舐めさせない、人用製品を猫に流用しないといった基本を徹底したいところです。

もし舐めた・口に入れたときの対処

もし猫がケア用品を舐めたり口に入れたりした場合は、まず落ち着いて対応することが大切です。

慌てて自己判断で吐かせようとするのではなく、状況を整理しながら必要な対応を進めましょう。

口のまわりや舌を、濡らしたガーゼで拭く 何をどれくらい舐めたか、商品名、成分量、時間を確認する 嘔吐、よだれ、ふらつき、震え、元気消失などがあれば早めに動物病院へ相談する

特に精油を含む製品は、舐めるだけでなく、皮膚からの吸収や吸い込みでも影響が出ることがあります。症状が軽く見えても油断せず、少しでも不安があれば早めに相談したほうが安心です。

トラブルを防ぐ予防策

ケア用品による事故は、「危険なものを使わない」だけでなく、「猫が触れにくい状態にする」ことでかなり防ぎやすくなります。日常のちょっとした管理が、そのまま安全対策につながります。

ケア用品は扉付き収納へしまい、洗面台やドレッサーに出しっぱなしにしない 使ったあとは手を洗い、製品が乾いてから猫と触れ合う 香りの強い製品は、猫の生活空間では使わない ヘアゴムなどの小物は、ポーチや引き出しにすぐ収納する

「少しだけなら大丈夫」と思いやすいものほど、習慣で管理することが大切です。猫は人よりずっと小さく、成分の影響も受けやすいため、先回りして防ぐ意識を持っておきたいですね。

まとめ

猫が口にすると危険な飼い主のケア用品には、香水、ハンドクリーム、洗顔料、スキンケア用品、整髪料、消毒液や塗り薬などがあります。人にとっては日常的なものでも、猫には刺激が強すぎたり、うまく代謝できなかったりして、体調不良の原因になることも。

大切なのは、猫を叱ることではなく、舐めたり触れたりしにくい環境を先に整えておくことです。毎日使うものだからこそ、収納や手洗い、小物管理まで含めて見直しておくと、事故をかなり防ぎやすくなるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)