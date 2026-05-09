大谷勝ち越し打直後…ファン発見「似てきたなw」 塁上でパフォ“連発”「決まってました」
同点の5回にCY賞投手のセールから右前適時打
【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間9日・ロサンゼルス）
ドジャース・大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。5回の第3打席で右前に勝ち越し適時打を放った。一塁上では怒涛の“パフォラッシュ”。ファンも注目した。
1-1で迎えた5回2死二塁の第3打席、2024年にサイ・ヤング賞に輝いた左腕セールの初球、内角シンカーを振り抜いた。角度はつかなかったが、強烈な打球がシフトを破り、右前に抜けた。二塁走者のロハスが激走してホームに生還。大谷のバットが貴重な勝ち越し打となった。
すると、大谷は一塁上で拍手。その後、恒例となったフリフリポーズを披露した。まだ終わらない。ドジャースに徐々に浸透している足を蹴り上げる新パフォーマンス“キック・セリー”も行い、バッティンググローブを口にくわえながら、最後はウッドワード一塁コーチとヘッドバンプした。
今季は打者としてなかなか調子が上がらないが、6日（同7日）のアストロズ戦で連続ノーヒット記録をストップさせると、好投手のセールから見事な一打。ファンからも「よっしゃあああああ」「さすがだわ」「いいところで来た！」と称える声の他、「キメのキックも決まってました」「大谷くんバッティンググローブ咥える癖あるからデコピンくんに似てきたなw」と塁上の“パフォーマンス”に注目するファンもいた。（Full-Count編集部）