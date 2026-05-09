オープンイヤー型イヤホンメーカーのShokz Japanは、ニッポン放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中の深夜ラジオ番組「オールナイトニッポン」への番組協賛を、5月5日より開始したことを発表した。

（関連：ラジオCMは、山口一郎が出演する2パターン（各20秒）で放送時間中にオンエア）

協賛枠は毎週火曜日25時から27時（水曜午前1時から3時）の放送。番組内では、サカナクションの山口一郎が出演する特別なラジオCMを放送し、4月22日に発売した最新フラッグシップモデル『OpenFit Pro』を中心に製品の魅力を紹介する。

耳を塞がないオープンイヤー型イヤホンは、長時間の装着でも耳が痛くなりにくく、深夜のラジオ視聴に適したアイテムとして打ち出す。

ラジオCMは、山口一郎が出演する2パターン（各20秒）を放送時間中にオンエアする。「おすすめ」篇では、日中つけても疲れない装着感と日常を彩るクリアな音質を訴求し、音楽好きや受験生に加え、ラジオ好きにもおすすめという深夜ラジオのリスナーに向けたメッセージが込められている。「ながら聴き」篇では歩きながら、仕事をしながら、勉強をしながらという日常のさまざまなシーンに寄り添う「ながら聴き」の魅力を伝え、山口自身も気に入って使っているという声を届ける内容となっている。なお、2パターンは毎週交互に放送される予定だ。

メインプロモーション製品となる『OpenFit Pro』はShokz初となるフォーカスモード（ノイズ低減機能）を搭載した次世代のオープンイヤー型イヤホン。航空宇宙グレードの素材を採用した超大型ドライバーによる上質なサウンドと、Dolby Atmos対応の臨場感あふれる音質を実現している。肌にやさしいシリコン素材と超薄型のイヤーフックにより、長時間のラジオ視聴や勉強・仕事中でも快適な着け心地を保つという。

■番組協賛概要オールナイトニッポン放送局：ニッポン放送（全国36局ネット）パーソナリティ：山口一郎（サカナクション）放送日時：毎週火曜日 25:00～27:00■※スマホやパソコンからは『radiko』を通して、放送から7日間聴取可能

■製品情報商品名：OpenFit Pro価格：3万9880円（税込）カラー：ホワイト、ブラック主な仕様：オープンイヤー型イヤホン、フォーカスモード（ノイズ低減機能）搭載、超大型ドライバー、Dolby Atmos対応販売チャネル：Shokz公式オンラインストア、全国の主要家電量販店※Amazon・楽天・Yahoo!での販売は順次調整中

（文＝リアルサウンド編集部）