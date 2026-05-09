開催：2026.5.9

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 4 [アスレチックス]

MLBの試合が9日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアスレチックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。

4回裏、4番 ピート・アロンソ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-0 ATH

5回表、8番 ザカリー・ゲロフ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 BAL 1-1 ATH、1番 ニック・カーツ 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでアスレチックス得点 BAL 1-3 ATH

6回裏、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 2-3 ATH

8回表、6番 ジェーコブ・ウィルソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 BAL 2-4 ATH

9回裏、6番 サミュエル・バサロ 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-4 ATH

試合は3対4でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジェーコブ・ロペスで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで1勝5敗0S。アスレチックスのハリスにセーブがつき、2勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 10:50:21 更新