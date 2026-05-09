ホラン千秋、「独身者同士をくっつけようとする」共演者に“猛クレーム”
ホラン千秋が10日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演。共演者にあるクレームをつける。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
10日放送回のゲストは、安藤美姫のほか、くっきー！（野性爆弾）とお見送り芸人しんいち。初登場のしんいちは、黒田について「おもしろくないこと言うと足踏むイメージ」と語ると、くっきー！が「足踏むじゃ済まへん。アイスピック太もも」とツッコミを入れ、安藤は大ウケ。「私サイコパス好きなんで」と明かすと、スタジオはさらなる爆笑の渦に。
黒田にしんいちとの結婚を勧められたホランは、「誰でもいいから独身者同士をくっつけようとするのやめて」と猛クレーム。その後、しんいちも巻き込んで恒例のトークバトルに発展する。
最初の企画は、GW直後だからこそ聞きたい「公共交通機関のもんく」。「イヤホンの音漏れ」「体当たりおじさん」「過度なイチャつきカップル」「観光客の巨大スーツケース」「ポテチをぶちまけた乗客」など、街行く人々からさまざまなもんくが飛び出す。続いての企画は、物価高のご時世を反映する「ちょっとやりすぎ!?節約術」。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」「ペットボトルで光熱費を浮かせる」など、VTRで紹介する「賛否ある節約術」を、スタジオメンバーが「やりすぎ」と「OK」の札で判定する。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
10日放送回のゲストは、安藤美姫のほか、くっきー！（野性爆弾）とお見送り芸人しんいち。初登場のしんいちは、黒田について「おもしろくないこと言うと足踏むイメージ」と語ると、くっきー！が「足踏むじゃ済まへん。アイスピック太もも」とツッコミを入れ、安藤は大ウケ。「私サイコパス好きなんで」と明かすと、スタジオはさらなる爆笑の渦に。
最初の企画は、GW直後だからこそ聞きたい「公共交通機関のもんく」。「イヤホンの音漏れ」「体当たりおじさん」「過度なイチャつきカップル」「観光客の巨大スーツケース」「ポテチをぶちまけた乗客」など、街行く人々からさまざまなもんくが飛び出す。続いての企画は、物価高のご時世を反映する「ちょっとやりすぎ!?節約術」。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」「ペットボトルで光熱費を浮かせる」など、VTRで紹介する「賛否ある節約術」を、スタジオメンバーが「やりすぎ」と「OK」の札で判定する。