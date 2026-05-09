日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４９）が８日、都内で取材に応じ、代表戦における地上波放送を取り戻していく考えを示した。

宮本会長は「日本代表の試合を、日本においては地上波で放送するのは大事だと思っているし、実現したいと思っている。（野球の）ＷＢＣがネットフリックスでしか見れなかったのは、ちょっと残念だった。Ｗ杯はそうだし、代表のほかの試合を見れるようにしていきたい」と力説した。

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本戦は地上波でも放送されるが、放映権の高騰により、前回カタールＷ杯のアジア最終予選からアウェー戦は配信のみとなった。北中米Ｗ杯出場を決めた昨年３月のバーレーン戦はホーム開催で地上波放送だった一方で、カタールＷ杯出場を決めた２０２２年３月２４日のオーストラリア戦は敵地だったため実現しなかった。その試合の前には、当時の田嶋幸三会長が「最後まで努力したい」と語るなど、地上波放送の実現をギリギリまで模索した経緯がある。

今後も放映権の高騰が続くと予想される中で、宮本会長は粘り強く動いていく覚悟だ。「Ｗ杯本大会はマストだし、（Ｗ杯）予選に関しては、ＡＦＣ（アジアサッカー連盟）が持っている権利なので、そことの交渉もある。去年の２月くらいにＡＦＣと話した時には、そこも担保してほしいと伝え、ＡＦＣも理解したと言っていた」

代表戦がいつでも地上波にある日常は、再び訪れるのか。