【NHKマイルC】ダイヤモンドノットは4枠7番から…混戦のマイル路線
5月10日（日）に東京競馬場で行われる、第31回NHKマイルカップ（G1・3歳オープン・牡牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。大本命不在で混戦は必至。前哨戦は快勝も、距離延長が課題となりそうなダイヤモンドノット。皐月賞大敗から続戦のカヴァレリッツォ。無敗のアスクイキゴミ、レーンの手綱で不気味なロデオドライブとどの馬にもチャンスは大きい。注目の発走は15時40分。
【NHKマイルC】ダイヤモンドノットは484kg…出走馬の調教後の馬体重大本命は不在
1枠1番
リゾートアイランド
牡3・57.0・佐々木大輔
上原佑紀・美浦
1枠2番
ユウファラオ
牡3・57.0・松若風馬
森秀行・栗東
2枠3番
オルネーロ
牡3・57.0・津村明秀
宮田敬介・美浦
2枠4番
カヴァレリッツォ
牡3・57.0・西村淳也
吉岡辰弥・栗東
3枠5番
ギリーズボール
牝3・55.0・西塚洸二
手塚貴久・美浦
3枠6番
ジーネキング
牡3・57.0・斎藤新
斎藤誠・美浦
4枠7番
ダイヤモンドノット
牡3・57.0・川田将雅
福永祐一・栗東
4枠8番
ローベルクランツ
牡3・57.0・松山弘平
小林真也・栗東
5枠9番
サンダーストラック
牡3・57.0・C.ルメール
木村哲也・美浦
5枠10番
エコロアルバ
牡3・57.0・横山和生
田村康仁・美浦
6枠11番
アドマイヤクワッズ
牡3・57.0・坂井瑠星
友道康夫・栗東
6枠12番
アンドゥーリル
牡3・57.0・岩田望来
中内田充正・栗東
7枠13番
ハッピーエンジェル
牝3・55.0・三浦皇成
武市康男・美浦
7枠14番
バルセシート
牡3・57.0・北村友一
松下武士・栗東
7枠15番
レザベーション
牡3・57.0・原優介
松下武士・栗東
8枠16番
アスクイキゴミ
牡3・57.0・戸崎圭太
藤原英昭・栗東
8枠17番
ロデオドライブ
牡3・57.0・D.レーン
辻哲英・美浦
8枠18番
フクチャンショウ
牡3・57.0・横山武史
加藤征弘・美浦