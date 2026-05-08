5月10日（日）に東京競馬場で行われる、第31回NHKマイルカップ（G1・3歳オープン・牡牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。大本命不在で混戦は必至。前哨戦は快勝も、距離延長が課題となりそうなダイヤモンドノット。皐月賞大敗から続戦のカヴァレリッツォ。無敗のアスクイキゴミ、レーンの手綱で不気味なロデオドライブとどの馬にもチャンスは大きい。注目の発走は15時40分。

【NHKマイルC】ダイヤモンドノットは484kg…出走馬の調教後の馬体重

大本命は不在

1枠1番

リゾートアイランド

牡3・57.0・佐々木大輔

上原佑紀・美浦

1枠2番

ユウファラオ

牡3・57.0・松若風馬

森秀行・栗東

2枠3番

オルネーロ

牡3・57.0・津村明秀

宮田敬介・美浦

2枠4番

カヴァレリッツォ

牡3・57.0・西村淳也

吉岡辰弥・栗東

3枠5番

ギリーズボール

牝3・55.0・西塚洸二

手塚貴久・美浦

3枠6番

ジーネキング

牡3・57.0・斎藤新

斎藤誠・美浦

4枠7番

ダイヤモンドノット

牡3・57.0・川田将雅

福永祐一・栗東

4枠8番

ローベルクランツ

牡3・57.0・松山弘平

小林真也・栗東

5枠9番

サンダーストラック

牡3・57.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

5枠10番

エコロアルバ

牡3・57.0・横山和生

田村康仁・美浦

6枠11番

アドマイヤクワッズ

牡3・57.0・坂井瑠星

友道康夫・栗東

6枠12番

アンドゥーリル

牡3・57.0・岩田望来

中内田充正・栗東

7枠13番

ハッピーエンジェル

牝3・55.0・三浦皇成

武市康男・美浦

7枠14番

バルセシート

牡3・57.0・北村友一

松下武士・栗東

7枠15番

レザベーション

牡3・57.0・原優介

松下武士・栗東

8枠16番

アスクイキゴミ

牡3・57.0・戸崎圭太

藤原英昭・栗東

8枠17番

ロデオドライブ

牡3・57.0・D.レーン

辻哲英・美浦

8枠18番

フクチャンショウ

牡3・57.0・横山武史

加藤征弘・美浦