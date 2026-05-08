ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のさくらみこと、Gakkenによるコラボ参考書「さくらみこでもわかるシリーズ」が、8月6日に発売されることが発表された。

【画像あり】表紙はイラストレーターのなな先生が担当

本シリーズは、小学生のおさらいレベルから中学の基礎固めを楽しく学べる学習参考書。中面はフルカラーの描き下ろしイラストに加え、さくらみこにまつわる例文や、35P（みこぴー）とのかけあいが盛り込まれており、エンタメ要素を取り入れた構成となっている。

ラインナップは『さくらみこでもわかる中学英単語』『さくらみこでもわかる中学数学』『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』の全4冊。価格は各1,980円（税込）で、5月8日より予約受付が開始される。

あわせて、購入特典の情報も公開された。アニメイトで購入した場合は、各科目の表紙イラストを使用した「アニメイト限定クリアファイル」全4種のうち1種が付属する（特典は数に限りあり）。

また、Amazon限定の2冊セットは初回生産限定で、豪華5大特典が付属する。Type-AとType-Bの2種類が用意されており、Type-Aのステッカーは描き下ろし表紙イラスト4種やミニキャラをあしらったデザイン、Type-Bのステッカーはご当地みこ全47種のミニステッカーとなっている。ポストカードやしおりについても、Type-AとType-Bでデザインが異なる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）