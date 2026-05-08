雄大な北の大地の恵みや海の幸が一堂に会します。

長崎市の浜屋百貨店で8日から北海道の物産展が始まり、にぎわいをみせています。

カニやホタテなど海の幸をぜいたくに盛り込んだ弁当に。

とかち鹿追牛と道産牛ヒレを一緒に味わえます。

8日から長崎市の浜屋百貨店で始まった「夏の北海道物産展」。

北の大地から初出店の4店舗を含む、選りすぐりの49店が集結しました。

（長与町から）

「初めて食べるものがあって、長崎にないものがたくさん食べられてうれしい」

（長崎市内から）

「昆布を買わなくちゃと思って。茶碗蒸しのダシやうどんのダシ、色々(使う)。うれしい」

（雲仙市から）

「こっちに売っていないシャケとかあるので、それを買いに来た。楽しいから定期的にやってほしい」

長崎初出店の「僕とハンバーグ」は、北海道和牛を100パーセント使ったハンバーグとローストビーフのぜいたくなバーガーを提供します。

（永田 拓巳 アナウンサー）

「おいしい。マスタードが利いていてピリッとする辛さもちょうどいい。かめばかむほどローストビーフとハンバーグのうま味がぎゅっとあふれ出してくる」

「こちら、いくらの醤油漬けになります」

「鮭匠ふじい」では、北海道を代表する海の幸「イクラ」の醤油漬けを会場限定で販売しています。

（藤井水産 白石 武真 店舗販売担当長）

「県民の方の口に合うように長崎の醤油とあごだしと減塩醤油をブレンドしている。ちょうどいい塩分にしてあるので、おいしいシャケといくらを食べてほしい」

夏の北海道物産展は25日までで、期間を2回に分けて一部の店舗が入れ替わり開催されます。