昨今では、AIによる要約記事を閲読する機会が増え、その活用がもたらす理解の深まりやニュース接触量の変化などが注目されています。スマートニュース株式会社（東京都渋谷区）が実施した「AI要約記事の閲読」に関する調査によると、政治・経済および事件・社会ニュースにおいて、約6割がAI要約記事により「理解が深まった」と回答したことがわかりました。では、AI要約記事の活用において、ユーザーはどのようなことを重視しているのでしょうか。



【調査結果】AI要約記事の活用において重視している要素は？

調査は、ニュースアプリを利用する全国の20〜69歳の男女520人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。



まず、「AI要約記事を読んだ際、そのニュースの内容に対する理解はどのように変化しましたか」と尋ねたところ、「理解が深まった」と回答した人は、政治・経済ニュース（国際情勢、法改正、景気動向など）で58.5％、事件・社会の速報ニュース（事故、災害、裁判の経過など）で58.6％となり、専門用語や背景知識を必要とするニュースにおいて、AIが要点を整理することでユーザーの全体像の把握を支えていることがうかがえました。



これを20〜30代（191人）に絞ってみると、政治・経済ニュースで70.6％、事件・社会の速報ニュースでは70.2％にのぼっており、若年層にとってAI要約記事が難解なニュースや速報性の高いニュースを読み解く上で、特に重要な役割を果たしていることが読み取れました。



また、AI要約記事をきっかけに、「これまで関心のなかった分野へも興味を持った」とする人は62.8％。このことから、AI要約記事が情報の理解を助けるだけでなく、ユーザーを未知のトピックや新たなコンテンツへと導く「きっかけ」として機能している可能性が推察されます。



さらに、AI要約記事の閲読を通じて「ニュースに触れる総量（記事を読む本数や時間）が増えた」と答えた割合は46.4％。一方で「変わらない」との回答も51.9％あり、多くの人がニュースとの接点を維持しつつ、一定数では接触総量の増加も見られました。



特に20〜30代においては、61.8％が「増えた」と回答しており、AI要約記事が若年層においてさらなる記事閲読を促す入口として機能していることが示唆されました。



では、AI要約記事の活用において、どのような要素を重視しているのでしょうか。



この質問に対しては、「出典が明示されていること」（49.8％）に加え、「内容が中立的に整理されていること」（48.1％）、「出典が信頼できる報道機関であること」（47.3％）が上位に挙がり、一次情報を発信する報道機関への信頼がユーザーにとっての安心感に直結している可能性がうかがえました。