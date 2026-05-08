田中圭、ネットは「全く見てない」 鈴木おさむと対談で明かす“1年間”「ちょっと闇落ちしてた時期あります」
俳優の田中圭が、8日公開された鈴木おさむ氏のYouTube「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に登場した。
【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭
冒頭、「あんまり僕ドキドキしないんですけど、普段ちょっとドキドキしますね」と話す鈴木氏の前に田中が登場。鈴木が「元気でした？」と聞くと、「ま、普通っすね」と返し、「何してもニュースになりますね」とツッコむと、田中は「全然知らないですけど。（ネットとかも） もう全く見てないです」と明かした。
田中は「自分の応援してくださる方が見るところ以外だと、本当に1年ぶりぐらいじゃないですかね。1年、僕役やってないんで」とコメント。このチャンネル出演は「“ほぼ復帰”って言っていいんじゃないですか？」といい「休んでましたよね。やっぱ役者って、役あってなんぼなんで。役はなかったんで」とした。
この1年について鈴木に聞かれると「マジでその日暮らしです」といい、鈴木が「その朝起きて今日何しよっかな？みたいな…」と振ると、「みたいなことですね」と同意した。
続けて、鈴木が「結構メンタル図太いじゃないですか、本来は。それでもさすがに削られたんですか？」と聞くと、田中は「そうっすね。ちょっと闇落ちしてた時期ありますよね。さすがに。さすがにね。さすがにありますよ、そりゃ」と明かした。
さらに何をしていたのか問われた田中は「アニメとかよく見てました。家族が見てるやつとか一緒に見てて、で、そのまま自分がはまってくみたいな。先にどんどん進めてくと。（時間あるから）めっちゃ見ました」と告白。鈴木氏が「でも奥さんに感謝ですね」というと、小刻みにうなずき、「ちょっとこんな言い方をするのがね、正しいかどうか、どう思われるかわかんないですけれども、結構いい時間でしたよ」と話した。
なお、田中は今年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』に主演する。
【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭
冒頭、「あんまり僕ドキドキしないんですけど、普段ちょっとドキドキしますね」と話す鈴木氏の前に田中が登場。鈴木が「元気でした？」と聞くと、「ま、普通っすね」と返し、「何してもニュースになりますね」とツッコむと、田中は「全然知らないですけど。（ネットとかも） もう全く見てないです」と明かした。
田中は「自分の応援してくださる方が見るところ以外だと、本当に1年ぶりぐらいじゃないですかね。1年、僕役やってないんで」とコメント。このチャンネル出演は「“ほぼ復帰”って言っていいんじゃないですか？」といい「休んでましたよね。やっぱ役者って、役あってなんぼなんで。役はなかったんで」とした。
続けて、鈴木が「結構メンタル図太いじゃないですか、本来は。それでもさすがに削られたんですか？」と聞くと、田中は「そうっすね。ちょっと闇落ちしてた時期ありますよね。さすがに。さすがにね。さすがにありますよ、そりゃ」と明かした。
さらに何をしていたのか問われた田中は「アニメとかよく見てました。家族が見てるやつとか一緒に見てて、で、そのまま自分がはまってくみたいな。先にどんどん進めてくと。（時間あるから）めっちゃ見ました」と告白。鈴木氏が「でも奥さんに感謝ですね」というと、小刻みにうなずき、「ちょっとこんな言い方をするのがね、正しいかどうか、どう思われるかわかんないですけれども、結構いい時間でしたよ」と話した。
なお、田中は今年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』に主演する。