『M-1グランプリ』（ABC・テレビ朝日系）の決勝進出経験を持つお笑いコンビ・カベポスターの永見大吾さんが2026年5月8日、結婚したことを報告した。

「情報量多すぎてなにWWWWWWW」

永見さんの「裏アカウント」で、架空の動物園の日常を綴るXアカウント「鈴原動物園」に8日、「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と投稿。

さらには、「これからも周りの方々への感謝を忘れる事なく、何事も真摯に取り組んで参ります」「まだまだ未熟な動物園ではございますが、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます」と綴った。同投稿の数十分後に永見さんは「本アカウント」で、「裏アカにてご報告があります」と同投稿を引用リポストした。

永見さんが結婚したことについて、「ご結婚おめでとうございます」という祝福の声が殺到しているが、その一方で「情報量多すぎてなにWWWWWWW」「はい？笑ガチでなにが起きてんの笑」とユニークな結婚報告を楽しむ人も多かった。