【極楽湯：ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ】 開催期間：5月28日～6月16日 開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗

極楽湯は、イベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗にて5月28日より6月16日まで開催する。

本イベントは、ゲーム「ぽこ あ ポケモン」とコラボレーションしたもの。同作のポケモンたちをイメージした5種の「ぽこ あ ポケモンの湯」が展開されるほか、オリジナルマフラータオルがもらえる「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」や、オリジナルイベントグッズが販売される。

さらに、コースターまたはホログラムシールがもらえる スペシャルメニュー、パネルやのぼりなどのイベント装飾、缶バッジがもらえるボードゲーム「ポケモンごいた」体験会も用意されている。

「ぽこ あ ポケモンの湯」

「ぽこ あ ポケモンの湯」では全5種の湯を期間を区切って設置。メタモンのほかピカチュウ、モジャンボ（はかせ）、リザードン、フシギダネなど多様なポケモンをイメージした湯が用意されており、浴室には特別にデザインしたタペストリーが飾られる。

「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」

5月28日～5月30日：「ピカチュウ、ピカチュウ（うすいいろ）とメタモン」 5月31日～6月2日：ドープル（ペインター）、モジャンボ（はかせ）とメタモン 6月6日～6月8日：「カビゴン（こけむし）とメタモン」 6月11日～6月13日：「リザードン、ルカリオとメタモン」 6月14日～6月16日：「フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメとメタモン」

店舗入店時に入館料金＋ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット（1,100円）を購入すると、オリジナルマフラータオルがもらえる。タオルには同作をイメージしたデザインが施されており、カビゴン（こけむし）やルカリオ、ピカチュウ（うすいいろ）などが描かれている。

なお、もらえるタオルはランダムとなっており、全5種がラインナップされている。また、RAKU CAFEではメニューを1,100円以上購入することでもらえる。

「オリジナルイベントグッズ」

オリジナルイベントグッズとしては、「お風呂巾着」（全2種各1,100円）や「洗面器」（1,650円）などが展開。5月28日12時からは極楽湯公式オンラインショップでも販売される。

「スペシャルメニュー」

スペシャルメニューとしては、「ドーブルのカラフルチョコミルク」（990円）や「フシギダネ＆ヒトカゲ＆ゼニガメの三位一体ピザ」（2,200円）などが展開。スペシャルメニューを注文すると、ドリンクであれば「コースター（全4種ランダム）」が、フードであれば「ホログラムシール（全4種ランダム）」がもらえる。

「イベント装飾」

5月28日より6月16日までの期間中、「ぽこ あ ポケモン」のパネルやのぼり、「湯ったりらいふの楽しみ方」ポスター等が設置される。

「ボードゲーム『ポケモンごいた』体験会」

ボードゲーム「ポケモンごいた」体験会が、5月30・31日、6月6・7日、6月13・14日の3回に分けて開催。将棋の駒とよく似た竹製のコマを使って、2人1組で相手方と得点を競い合うボードゲームを、ポケモンのデザインで楽しめる。

なお、参加者には「ポケモンボドゲくらぶ缶バッジ(全2種)」が1つプレゼントされる。

「Xキャンペーン」

開催日程：5月30・31日、6月6・7日、6月13・14日 受付時間：10時～15時 開催時間：10時30分～11時15分、14時00分～14時45分、15時00分～15時45分 「ボードゲーム『ポケモンごいた』」（2,970円）

極楽湯／RAKU SPAとGK Marketing(公式)Xをフォロー＆ハッシュタグ「#湯ったりらいふ」をつけてスペシャルイベントにまつわる内容を投稿し、店舗の受付に提示すると、先着で「ポストカード(全1種)」がもらえる。

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