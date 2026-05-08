韓国発の大人気GLドラマ『ONnOFF』ハン・ジウ＆チョ・ユン、来日ファンミーティング開催決定 日本のファンの前で初めて素顔を披露
韓国発の大人気GLドラマ『ONnOFF』の主演を務める俳優のハン・ジウとチョ・ユンが、初来日ファンミーティングを7月11日に開催することが決定した。
【場面ショット】急接近にドキっ…GLドラマ『ONnOFF』
同作はYouTubeをプラットフォームに展開する制作会社「Sukfilm」が生んだ2025年最大の話題作。主演を務めるハン・ジウとチョ・ユンの圧倒的な演技力と、繊細かつスタイリッシュな映像美は、配信直後からSNSを通じて世界中に拡散された。シリーズ累計再生回数は770万回を超え、国境を越えて熱狂的なファンを生み出し続けている。
本作は、常に冷静沈着で完璧主義な上司クォン・セア（ハン・ジウ）と、彼女に一途な憧れを抱く新入社員イ・ハユン（チョ・ユン）が繰り広げる、甘いオフィスラブロマンス。上司と部下の関係である「ON」モードと、秘密の恋人関係である「OFF」モードが交差する、恋愛ドラマ好きにはたまらないシチュエーションが満載。2人の関係性の変化とともに、仕事とプライベートで劇的に変わる表情のギャップこそが、本作最大の魅力となっている。
今回、主演2人による来日イベント「ONnOFF JAPAN FANMEETING」の開催が決定。本イベントは、ドラマの余韻をそのままに、日本のファンの前で初めてその素顔を披露する貴重な機会となる。
ドラマの世界観をより深く、そして撮影の裏側を語り尽くすトークコーナーはもちろん、キャストの新たな魅力を発見できるスペシャルな企画が多数用意されている。
チケットはきょう8日正午よりLive Pocketにて先行受付（抽選）がスタートしている。
■「ONnOFF JAPAN FANMEETING」概要
会場：東京・ワテラスコモンホール
日時：2026年7月11日(土)
1部 午後2時30分開場／午後3時開演
2部 午後6時開場／午後6時30分開演
【場面ショット】急接近にドキっ…GLドラマ『ONnOFF』
同作はYouTubeをプラットフォームに展開する制作会社「Sukfilm」が生んだ2025年最大の話題作。主演を務めるハン・ジウとチョ・ユンの圧倒的な演技力と、繊細かつスタイリッシュな映像美は、配信直後からSNSを通じて世界中に拡散された。シリーズ累計再生回数は770万回を超え、国境を越えて熱狂的なファンを生み出し続けている。
今回、主演2人による来日イベント「ONnOFF JAPAN FANMEETING」の開催が決定。本イベントは、ドラマの余韻をそのままに、日本のファンの前で初めてその素顔を披露する貴重な機会となる。
ドラマの世界観をより深く、そして撮影の裏側を語り尽くすトークコーナーはもちろん、キャストの新たな魅力を発見できるスペシャルな企画が多数用意されている。
チケットはきょう8日正午よりLive Pocketにて先行受付（抽選）がスタートしている。
■「ONnOFF JAPAN FANMEETING」概要
会場：東京・ワテラスコモンホール
日時：2026年7月11日(土)
1部 午後2時30分開場／午後3時開演
2部 午後6時開場／午後6時30分開演