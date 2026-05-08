『スーパーガール』場面写真解禁 Sマークのコスチューム姿に“スーパードッグ”とのファンキーショットも
ミリー・オールコック主演の映画『スーパーガール』より、場面写真3点が解禁された。＜Sマーク＞コスチュームに身を包んだスーパーガールの姿や、“スーパードッグ”クリプトとのファンキーなショットも切り取られている。
【写真】“スーパードッグ”クリプトとのファンキーなショットも！場面写真
昨年公開された『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作は、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督はクレイグ・ギレスピー。主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのはミリー・オールコック。異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモアがふんする。さらに、『スーパーマン』でも大活躍を果たした、あのスーパードッグ“クリプト”も再登場する。
スーパーマンが地球を救った、その後の世界。故郷クリプトン星を失った壮絶な過去をもつカーラ・ゾー＝エル（スーパーガール）は、唯一の心のよりどころである愛犬クリプトと静かに暮らしていた。そんなとき、突如現れた謎の敵クレムの攻撃によってクリプトが毒に侵されてしまう。解毒剤を求めるカーラは、同じくクレムに家族を奪われた少女ルーシー、そして宇宙最凶の賞金稼ぎロボとともに、宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく。
場面写真のうち、スーパーガールのコスチュームを身にまとったカーラ（ミリー・オールコック）を捉えたカットは、異なるシチュエーションから2種類が到着。それぞれの表情からは、“無敵の象徴”というよりも、物語の中で葛藤しながら成長していく“等身大のヒーロー”としての存在感が際立っている。
さらに、ヘッドフォン×サングラス姿のカーラと“スーパードッグ”クリプトが並ぶファンキーな一枚も公開。クールで自由なムードの中に、互いを完全に信頼しきった“相棒感”がにじみ、かわいいだけではない、頼もしすぎるクリプトの活躍にも期待が高まるショットだ。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。
【写真】“スーパードッグ”クリプトとのファンキーなショットも！場面写真
昨年公開された『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作は、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督はクレイグ・ギレスピー。主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのはミリー・オールコック。異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモアがふんする。さらに、『スーパーマン』でも大活躍を果たした、あのスーパードッグ“クリプト”も再登場する。
場面写真のうち、スーパーガールのコスチュームを身にまとったカーラ（ミリー・オールコック）を捉えたカットは、異なるシチュエーションから2種類が到着。それぞれの表情からは、“無敵の象徴”というよりも、物語の中で葛藤しながら成長していく“等身大のヒーロー”としての存在感が際立っている。
さらに、ヘッドフォン×サングラス姿のカーラと“スーパードッグ”クリプトが並ぶファンキーな一枚も公開。クールで自由なムードの中に、互いを完全に信頼しきった“相棒感”がにじみ、かわいいだけではない、頼もしすぎるクリプトの活躍にも期待が高まるショットだ。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。