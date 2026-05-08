全国のセブン‐イレブン店舗にて、人気のカジュアルイタリアンレストラン「カプリチョーザ」が監修した冷凍食品の第2弾「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」が、5月12日より順次発売されます。

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セブン‐イレブンでは現在、カプリチョーザ監修の冷凍食品第1弾として、同店の看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」を販売しています。

本格的な味わいが自宅で楽しめると注目を集める中、待望の第2弾として店舗でも人気が高い「ライスコロッケ」が登場することとなりました。公開されたパッケージには「とろ〜りチーズ ミートソースのライスコロッケ」と記載されており、食欲をそそるビジュアルが目を引きます。

本商品は、工場での炊飯からパン粉付け、フライ、ソース作りに至るまでを一貫して行うなど、手間暇をかけて製造されているといいます。

衣には2種類のパン粉を使用することで薄衣に仕上げ、ライスコロッケならではの心地よい食感を生み出しています。さらに、ニンニクのパンチが効いた特製トマトソースには、フレッシュな酸味のトマトにニンニクやペッパーを使用し、店舗の味わいの再現を試みているとのことです。

「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」の価格は298円（税込321.84円）。内容量は1食146g、カロリーは320kcalとなっており、500Wの電子レンジで3分30秒温めるだけで手軽に調理が可能となっています。

商品の開発担当者によると、味はもちろんのこと、冷凍食品における食感の再現性に特にこだわり、電子レンジで温めるだけで香りが立つ本格的な料理を目指したとのこと。人気レストランのおなじみの味を、自宅の食卓で手軽に楽しむことができる注目の一品となりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050801.html