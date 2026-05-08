女優の内田理央が、自身のインスタグラムでハワイの思い出写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】でっか～いプールも視線も独占？ ハワイで輝く白美肌

2日の投稿で、内田は「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい 笑 オアフ島Part1」と記し、ストラップレスのスイムウェアをまとったプールでの姿をアップ。「ハレクラニのプール この前に海入ったから髪びちょびちょ」からスタートし、「初めての水上バイク体験」や「私の中で世界一美味しいハンバーガー 笑」など説明付きで写真を次々と掲載。レアなツインテール姿も公開している。



4日には「ノースショア編」として第2弾の思い出写真を投稿。「土日限定のフリフリチキン」にかぶりつく姿、パワースポットのバランスロック(ポハク・ラナイ)をノースリーブに白スカートのコーデで訪れた様子、朝食やブルーのTシャツをゲットする買い物風景など、オフ感満載のショットを披露した。



内田は1月15日に「昨年、初めてハワイ島に行ってきました」と投稿している。ファンからは「ホントに楽しそう」「モグモグ美女」「ハワイ料理良いですね」「エピソード付きなの贅沢」「ツインテールが新鮮すぎて」「市民プールでも絵になりそう」といった声が寄せられており、おうちゴールデンウイークでも、そうでなくても、喜ばせる投稿となったようだ。



（よろず～ニュース編集部）