開催：2026.5.8

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 2 - 4 [パイレーツ]

MLBの試合が8日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとパイレーツが対戦した。

Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。

1回表、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 ARI 0-1 PIT

1回裏、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-1 PIT

3回裏、3番 コービン・キャロル 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 2-1 PIT

5回表、4番 ライアン・オハーン 4球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ARI 2-2 PIT、5番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ARI 2-3 PIT

6回表、9番 ジョーイ・バート 初球を打って左中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 ARI 2-4 PIT

試合は2対4でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで1勝3敗0S。パイレーツのソトにセーブがつき、3勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 07:20:32 更新