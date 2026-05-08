広島のドラフト5位・赤木が、1軍の投手指名練習に参加。10日のヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発することが決まった。

「チームが勝てる投球を1番に心がけてやっていきたい。いかに無駄球を減らして勝負していけるかが大事になってくる」

今季は救援で開幕1軍入りするも、4試合で防御率10.38。壁に跳ね返されて4月23日に登録を外れたが、2軍では2試合に先発して計6回2/3を2失点と結果を残していた。ローテーションの一角を担っていたターノックが、上半身のコンディション不良を発症し、巡ってきたチャンスだ。

くしくも、10日は母の日。同戦は「Carp Mother’s Day2026」として開催され、始球式は、8人きょうだいを育てた母・恵美さんが務める予定だ。いろんな偶然が重なり、球界初であろう母と息子の“親子リレー”が実現する。

「1軍で投げると（母に）言ったら、びっくりしていた。（母が始球式をするのは）知っていた。初先発で緊張するんですけど、しっかり見届けたい」

母が投げている姿は「見たことない」というが、「運動神経はいいと小さい頃から聞いてたので、いけるんじゃないかなと思う」とエールを送った。当日はブルペンデーとなる見込み。同じマウンドに立つ母に投球で感謝を伝える。 （長谷川 凡記）

◇赤木 晴哉（あかぎ・せいや）2003年（平15）10月5日生まれ、大阪府出身の22歳。天理（奈良）では3年春からベンチ入りも、同年春の甲子園はベンチ外で出場経験なし。佛教大では2年春からリーグ戦に登板。3年から2年連続で全日本大学野球選手権と明治神宮大会に出場。25年のドラフト5位で広島入団。1メートル91、86キロ。右投げ右打ち。