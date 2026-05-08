アイドルデュオ、ROIROM（本多大夢＝25、浜川路己＝20）が7日、「CLASSIC WAVE」でビクターエンタテインメントからメジャーデビューした。今日8日で結成1年。異次元の人気で自信と覚悟を積み上げてきた。「夢は大きく、世界のスーパースター」。7月には、横浜アリーナで2日間の単独ライブも行う。

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この日は「DayDay．」（日本テレビ系）など3番組に出演し、フジテレビ系「STAR」（7日）、テレビ朝日系「ミュージックステーション」（8日）など音楽番組出演が目白押し。東京・渋谷の街並みは、2人の街路樹フラッグで華やかだ。本田は「きょうが僕たちのメジャーデビューなんだって実感して、わくわくドキドキ」。浜川は「自分の人生じゃないみたい。不思議な気持ち」と高揚感を語る。

ROIROMは、大型オーディション番組で話題を集めた本田と浜川が昨年5月8日に結成。Xのトレンド1位発進で話題を集めると、10以上のファッション誌の表紙を飾り、10社以上の企業CMに出演。11月に「Dear DIVA」でプレデビューし、東京・有明アリーナ公演で2万人を動員した。50以上のテレビ出演、俳優デビュー、冠番組スタートなど、文字通り怒濤（どとう）の1年となった。

浜川は「こんなに速い1年は初めて。濃厚な1年でした」。本田も「いろんな経験をさせていただき、日々成長していることが楽しい」と話す。

デビュー曲「CLASSIC WAVE」は、80年代のディスコサウンドをほうふつとさせる世界観。男性アイドルグループ戦国時代にデュオで挑戦する覚悟を「はじめようか、二人だけで」という歌詞に乗せて表明した。浜川は「あらためて『はじめようか、二人だけで』という気持ちになっています。挑戦して、器を広げて、楽しんでもらえる存在になりたい。プレデビューの時とは違った自信、覚悟でデビューを迎えられていると思います」。

7月19、20日には横浜アリーナで単独公演も控える。浜川は「夢見心地。横アリに立つ人生なんだ、みたいな。感謝の思いをステージで表現したい」。夢は2人で「スーパースター」と即答。本田は「はい。世界で。夢は大きく持って、ファンの皆さんを楽しませたいです」。【梅田恵子】

◆浜川路己（はまがわ・ろい）2006年（平18）1月3日、沖縄県生まれ。趣味は作曲、読書、香水集め。特技は水の早飲み。身長175センチ、血液型A。

◆本多大夢（ほんだ・ひろむ）2000年（平12）7月10日、神奈川県生まれ。趣味は作詞作曲、ギター、カフェ巡り。特技は猫の豆知識。身長175センチ、血液型B。