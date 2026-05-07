フジテレビでは、２３日（土）２１時より土曜プレミアム『ツッコミ芸人Ｎｏ．１決定戦 ツッコミスター』を放送することが決定した。ツッコミ界の覇者・粗品とフジテレビがタッグを組み、令和の時代にふさわしい新たなお笑いの祭典が幕を開ける。

本番組は、ツッコミ芸人Ｎｏ．１を決める新大会。粗品自らが、出場者の選定、お題の方向性、競技設計にまで深く関わり、「本当に面白いツッコミとは何か？」を徹底的に追求していく。粗品が本気で向き合い、“ツッコミ”という芸を主役にした、今までにない大型お笑い特番が誕生する。

出場者は、「たくろう」赤木裕、「オズワルド」伊藤俊介、「真空ジェシカ」ガク、「エバース」町田和樹らの旬な腕利きツッコミ芸人が勢ぞろい。競技は、ツッコミ芸人に必要な能力をあらゆる角度から試す構成になっており、瞬発力、ワードセンス、あらゆる能力をむき出しにし、芸人たちが真正面からぶつかり合う。「ツッコミスター」、その初代王者の座に輝くのは誰なのか？日本一のツッコミ芸人の誕生を、お見逃しなく！