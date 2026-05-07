女優の佐藤江梨子（４４）が、激変した姿でドラマに登場した。

ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）の公式インスタグラムが７日までに更新され、「第５話『巻き込まれ、巻き寿司』森くんの強烈家族いかがでしたか？トラブルに巻き込まれたからこそ見えてくるものがありましたね」とストーリーを紹介した。

鮨アカデミーに通う森蒼斗（山時聡真）の母・温子のオフショットをアップ。演じたのは、女優の佐藤江梨子（４４）だ。

ヤンキー姿にネットは騒然。「サトエリ！？」「森くんのママ、佐藤江梨子かと思ったけど、違うよね？」「えっ！佐藤江梨子？山時くんのお母さん役なの！？」「誰かと思ったら、佐藤江梨子！？」「サトエリ一瞬だれかわかんなかった。よく見たらサトエリだった、久しぶりサトエリ」とびっくり。

「久々にサトエリ見た。なんかすんなりドラマに馴染んでた。さすが！」「佐藤江梨子かっけぇ」「だいぶ違う感じ」「ひえぇ佐藤江梨子ちゃんこんな感じなってるのか…！全然モデルさんの時と違う」「今でもキレイだ！好きだ！！」と多くの反響が寄せられた。