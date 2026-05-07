「日経225オプション」5月限コール手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 296( 296)
松井証券 66( 66)
SBI証券 124( 58)
楽天証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
マネックス証券 5( 5)
立花証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3078( 2178)
野村証券 1185( 1185)
SBI証券 789( 363)
ソシエテジェネラル証券 217( 217)
広田証券 211( 211)
SMBC日興証券 200( 200)
楽天証券 247( 179)
UBS証券 373( 173)
フィリップ証券 159( 159)
BNPパリバ証券 253( 153)
松井証券 152( 152)
三菱UFJeスマート 92( 92)
マネックス証券 57( 57)
JPモルガン証券 138( 38)
ビーオブエー証券 38( 38)
バークレイズ証券 33( 33)
岩井コスモ証券 22( 22)
豊証券 10( 10)
立花証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
シティグループ証券 500( 0)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
SBI証券 123( 69)
松井証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
岩井コスモ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1184( 584)
SBI証券 369( 177)
楽天証券 99( 79)
三菱UFJeスマート 72( 72)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
広田証券 50( 50)
シティグループ証券 749( 49)
松井証券 47( 47)
岩井コスモ証券 31( 31)
ゴールドマン証券 25( 25)
みずほ証券 10( 10)
マネックス証券 10( 10)
バークレイズ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 402( 2)
日産証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 155( 155)
SBI証券 15( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 450( 200)
ビーオブエー証券 67( 67)
SBI証券 72( 24)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
岩井コスモ証券 21( 21)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 10( 10)
マネックス証券 8( 8)
野村証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 250( 0)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
立花証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2776( 1766)
野村証券 933( 563)
SBI証券 624( 332)
ソシエテジェネラル証券 332( 332)
BNPパリバ証券 626( 296)
楽天証券 250( 168)
松井証券 139( 139)
三菱UFJeスマート 129( 129)
東海東京証券 100( 100)
広田証券 74( 74)
フィリップ証券 72( 72)
UBS証券 160( 60)
ゴールドマン証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 44( 44)
マネックス証券 27( 27)
日産証券 18( 18)
岩井コスモ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 16( 16)
バークレイズ証券 15( 15)
みずほ証券 10( 10)
JPモルガン証券 560( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 507( 507)
モルガンMUFG証券 400( 400)
SBI証券 33( 23)
岩井コスモ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 10( 10)
光世証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 296( 296)
松井証券 66( 66)
SBI証券 124( 58)
楽天証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
マネックス証券 5( 5)
立花証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3078( 2178)
野村証券 1185( 1185)
SBI証券 789( 363)
ソシエテジェネラル証券 217( 217)
広田証券 211( 211)
SMBC日興証券 200( 200)
楽天証券 247( 179)
UBS証券 373( 173)
フィリップ証券 159( 159)
BNPパリバ証券 253( 153)
松井証券 152( 152)
三菱UFJeスマート 92( 92)
マネックス証券 57( 57)
JPモルガン証券 138( 38)
ビーオブエー証券 38( 38)
バークレイズ証券 33( 33)
岩井コスモ証券 22( 22)
豊証券 10( 10)
立花証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
シティグループ証券 500( 0)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
SBI証券 123( 69)
松井証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
岩井コスモ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1184( 584)
SBI証券 369( 177)
楽天証券 99( 79)
三菱UFJeスマート 72( 72)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
広田証券 50( 50)
シティグループ証券 749( 49)
松井証券 47( 47)
岩井コスモ証券 31( 31)
ゴールドマン証券 25( 25)
みずほ証券 10( 10)
マネックス証券 10( 10)
バークレイズ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 402( 2)
日産証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 155( 155)
SBI証券 15( 11)
三菱UFJeスマート 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 450( 200)
ビーオブエー証券 67( 67)
SBI証券 72( 24)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
岩井コスモ証券 21( 21)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 10( 10)
マネックス証券 8( 8)
野村証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 250( 0)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
立花証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2776( 1766)
野村証券 933( 563)
SBI証券 624( 332)
ソシエテジェネラル証券 332( 332)
BNPパリバ証券 626( 296)
楽天証券 250( 168)
松井証券 139( 139)
三菱UFJeスマート 129( 129)
東海東京証券 100( 100)
広田証券 74( 74)
フィリップ証券 72( 72)
UBS証券 160( 60)
ゴールドマン証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 44( 44)
マネックス証券 27( 27)
日産証券 18( 18)
岩井コスモ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 16( 16)
バークレイズ証券 15( 15)
みずほ証券 10( 10)
JPモルガン証券 560( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 507( 507)
モルガンMUFG証券 400( 400)
SBI証券 33( 23)
岩井コスモ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 10( 10)
光世証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース