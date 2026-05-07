夜のあじさい号

株式会社小田急箱根は、座席指定列車「夜のあじさい号」を6月13日（土）から6月30日（火）まで運行する。

沿線に咲くあじさいの夜間ライトアップをゆったりと観賞できる特別列車。箱根湯本駅～強羅駅の区間を運行する。ライトアップした箇所は、車内の照明を落として徐行・停車を繰り返しながら走るという。

車窓からの景色（イメージ）

宮ノ下駅（強羅行）と塔ノ沢駅（箱根湯本行）では、停車中に電車から降りて撮影できる時間が設けられている。

座席券は5月13日（水）10時00分から販売が開始される。座席料金（片道）は、大人500円、小児250円。乗車には別途運賃が必要。お土産として、あじさい電車オリジナルうちわがもらえる。購入方法の詳細は観光情報サイト「箱根ナビ」で確認できる。

あじさいライトアップは「夜のあじさい号」が運行する1日前の6月12日（金）から実施。今年は昨年に比べて一部ライトの数が増やされる。

名称

夜のあじさい号



運行期間

2026年6月13日（土）～6月30日（火）



運行区間

箱根湯本駅～強羅駅

※途中駅での乗降は不可



運行車両

アレグラ号



座席券発売開始日時

2026年5月13日（水）10時00分から

※購入方法の詳細は観光情報サイト「箱根ナビ」で要確認



座席料金（片道）

大人：500円 小児：250円

※乗車には別途運賃が必要



あじさいライトアップ

期間：2026年6月12日（金）～6月30日（火） 時間：18時30分～22時00分