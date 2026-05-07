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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【極薄1.7ミリ】超薄い金属製の携帯ノートPCスタンド買ってみた！「ONED Majextand」をレビューします」と題した動画を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚が、ノートパソコンの底面に直接貼り付けるタイプのスタンド「ONED Majextand」を実際に検証し、その使い勝手やコスパについて独自の視点で評価している。



「高くていいのか気になって買ってみた」と語る戸田は、まずパッケージを開封し、付属品や本体の質感を確認。金属製で精巧に作られた本体は、重量133g、厚さ1.7mmという極薄設計が特徴だ。戸田は手にとってその薄さをアピールし、「パソコンの裏面に取り付けても邪魔にならない」と高く評価した。



一方で、実際の使い勝手については厳しい目を向ける。スタンドは引き出すことで最大6段階の高さ調節が可能だが、戸田は「一番高い状態だとキーボードは打てない」「一番低い状態でもギリギリ」と指摘。パスワード入力程度なら可能だが、原稿執筆などには適さず、外付けキーボードを使用するか、ブラウジングなどの用途に限定されると説明した。さらに、他の折りたたみ式スタンドと比較し、本製品はPCと一体化してスマートに持ち運べる利点がある反面、タイピングに適した低い角度の調整ができない点をデメリットとして挙げている。



総評として、戸田は「ロマンはすごいし、完成度や質感も素晴らしい」と称賛しつつも、通常価格が約7,700円と高額である点や、角度調整の限界を考慮。セール価格の約5,500円を基準に「57点」という辛口の採点を下した。デザイン性や携帯性を極限まで追求したいユーザーにとっては魅力的なアイテムだが、自身の用途やタイピングのしやすさを天秤にかけて慎重に選ぶ視点を提供している。