資産7億円の桐谷さん、長期保有の持ち株紹介「配当と優待だけで元は取ってます」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が7日、自身のXを更新し、現在の保有株を紹介した。
【画像】気になる！これまで取引してきた桐谷さんの保有株
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ブックオフの優待は、100株を長期保有すると2500円の優待券が貰えます。私は680円で100株買ったので配当と優待だけで元は取ってます」と持ち株を報告。
続けて「携帯に100円引きの券が表示されたので、帰りに高田馬場のブックオフに寄り、写真の本を100円引きで購入。30円もデジタルギフトで払えますが時間がかかるので現金」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】気になる！これまで取引してきた桐谷さんの保有株
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ブックオフの優待は、100株を長期保有すると2500円の優待券が貰えます。私は680円で100株買ったので配当と優待だけで元は取ってます」と持ち株を報告。
続けて「携帯に100円引きの券が表示されたので、帰りに高田馬場のブックオフに寄り、写真の本を100円引きで購入。30円もデジタルギフトで払えますが時間がかかるので現金」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。