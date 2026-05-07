スイーツ好き女優がショートケーキのおいしさに目覚めた自由が丘の名店

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第35回目の今回は、自由が丘へ。大野さんがショートケーキのおいしさに目覚めたお店です。あの巨匠とのエピソードも飛び出します。

出合いから数年かけてたどり着いた名パティスリー

今回はスイーツ好きの聖地、自由が丘からお届けします。ここ数年、駅前では都市開発が進んでいて訪れる度に街が変化していて、なんだかワクワクしますね。

それでは、私が愛してやまないパティスリーへと向かいましょう。駅からしばらく歩くと白くてモダンなお店が見えてきました。そうです、スイーツ界の巨匠・辻口博啓さんのパティスリー『モンサンクレール』です。

自由が丘の『モンサンクレール』

私とモンサンクレールの出合いは小学生の頃。といっても辻口さんの特集をテレビでやっていて、それを見ただけなんですが、私もいつかこの人の作ったケーキを食べたいと、子供心に強く思ったのを覚えてます。

Mが際立つ看板

そして、その夢がやっと叶ったのが10数年前、自由が丘のモンサンクレールに初めて訪れた時です。そして私がショートケーキの本当のおいしさに気づいたのもこの時です。

その頃、私はケーキといえばチーズケーキやモンブランばかりで、ショートケーキについてはお店ごとの違いがあまり感じられないように思ってしまっていて、すすんでは食べていなかったんです。

ところが、こちらのショートケーキ「セゾン ド ガトー」をいただいて目が覚めました。今まで食べてきたショートケーキとはハッキリと違うんです。

もちろん生クリームとスポンジとイチゴのシンプルな組み合わせは一緒なんですが、それぞれ使われている素材の味や香りとそのバランスが違うんです。本当においしくて、感動して、それからはこちらのお店に来たときには必ず候補にあがる大好きなケーキになりました。

そんな思い出の「セゾン ド ガトー」、季節によって使われるフルーツが変わっていて、今回はイチゴとデコポンの2種類が並んでいました。迷いましたがやっぱりイチゴですね。

見目麗しいショーケース

それではいただきます。

辻口シェフとの意外な接点

まずは端から上のイチゴの手前ぐらいまでフォークを入れて大きくパクッといきます。

「セゾン ド ガトー」（900円）

おいしいーー！

なめらかな生クリームのコクを、卵をしっかり感じる心地よい甘さのスポンジが受け止めて、そこにイチゴの濃厚な香りと爽やかな酸味が広がります。口の中で生まれるこの甘美な調和にうっとりしちゃいます。何口目に上のイチゴを入れるか迷いましたが、２口目に一緒に食べることに。

またまた、おいしいーー！

結局、４口でぜんぶ平らげてしまいました。

ショートケーキってこんなにおいしいんですね。あらためてモンサンクレールさんに感謝です。

みなさんもぜひ！

ここからは余談なんですが、数年前、ずっと気になっていた自由が丘のビストロにひとりでランチをしようと訪れたのですが、店内はあいにく満席。予約しとけばよかったと後悔しながらお店を出ようとすると、後ろの方から「僕はもう出るのでここの席をどうぞ」という声が。

振り返ると、さっきカウンターでお店のシェフと親しそうに話をされていた金髪の男性が、ニコリと微笑んでくれていました。私はとっさに「ありがとうございます」と、頭を下げお礼を言ったのですが、「うん？ 金髪にメガネ？ どこかで見たことが……」と思ってもう一度見たら、なんと辻口さんじゃありませんか！

心の中では、「あの辻口さんだ！」とうれしくて大ハシャギしていたのですが、内気な私はそんなことは表に出せず、気づいていないフリをして席を譲ってもらったのでした。でもうれしすぎてお昼からワインをいただいちゃいました。

辻口さん、その節は本当にありがとうございました。モンサンクレールのショートケーキに続いて、辻口さんのやさしいお人柄にも感動してしまいました。

モンサンクレールさんではセゾンドガトーの他に、素材にとことんこだわったショートケーキ「プレミアムセゾン」も不定期ながら販売されているので、ショートケーキ好きの方はぜひ召し上がってみてください。ケーキだけでなくパンも絶品で、私はクロワッサン目当てに通い詰めてしまったほどです。

加恋ちゃんとコーヒーとの出合いにはどんな思い出がありますか？ 何かきっかけの出来事ってあったりしますか？

■『モンサンクレール』

［住所］東京都目黒区自由が丘2-22-4

［電話番号］03-3718-5200

［営業時間］11時〜18時

［休み］水

［交通］地下鉄東急東横線ほか自由が丘駅正面口から徒歩10分

●大野いと（おおのいと）／1995年7月2日生まれ、福岡県出身。2011年に映画『高校デビュー』で女優デビュー。『あまちゃん』をはじめ、映画、ドラマ、舞台で活躍。

【画像】スイーツ好き女優が感動したショートケーキ（5枚）