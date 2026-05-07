ＮｉｚｉＵのＭＩＩＨＩ　女子フィギュア・中井亜美と感動対面「かわいかったああ幸せでした」

９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵメンバーのＭＩＩＨＩ（２１）が７日までに自身のインスタグラムを更新。２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ＝１８）との初対面を振り返り、喜びのコメントをつづった。

ＮｉｚｉＵは、６日放送の日本テレビ系音楽特番「音楽の祭典 歌の感謝祭」で中井と初対面。ＮｉｚｉＵの大ファンで、特にＮＩＩＨＩ推しを公言する中井の目の前で楽曲「Ｓｔｅｐ ａｎｄ ａ ｓｔｅｐ」を披露していた。

ＭＩＩＨＩはインスタで、中井とも初対面に「ずっとお会いしたかった中井亜美選手にサプライズさせて頂きました！！ かわいかったああ幸せでした」と振り返り、「ずっと応援してます！」とコメントした。

６日の同番組では、中井はＮｉｚｉＵとスタジオでサプライズ初対面し「キャー！ かわいい〜！」などと感激。メンバーから「オリンピック銅メダル、おめでとうございます」と祝福され、「うれしい！ めっちゃ、かわいい！」と大粒の涙を流せば、ＭＩＩＨＩからも「直接お祝いしたくて、こうやって今日は来ました。お会いできてうれしいです」と言われ、再び涙。目の前で「Ｓｔｅｐ ａｎｄ ａ ｓｔｅｐ」を披露されると、中井は「本当にあの曲に何度救われたかってくらいたくさん聞いた。いつかＮｉｚｉＵさんの曲で滑ってみたい。ずっと前から思っていて」と興奮気味に話していた。