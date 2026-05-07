2012年9月結成のハジオキクチバンドは7日、公式Xで、25年10月23日を最後に失踪し、行方不明だったベースの上沼優二郎さんが亡くなったと発表した。「この度、ハジオキクチバンドBa．上沼優二郎が逝去いたしました。昨年の失踪以降 多くの方にご心配とご協力をいただいておりました中 このようなご報告となってしまい皆さまには大変心苦しく、申し訳なく思っております。突然のことでありメンバー一同、深い悲しみとともに受け止めております」などとつづった文書を公開した。葬儀は家族で調整を進め、お別れの会は準備中で詳細が決まり次第、案内するとした。

上沼さんは、昨年10月23日午後11時半ごろ、西武新宿線の武蔵関駅周辺で「小平を散歩して帰る」と友人に連絡したのを最後に行方がわからなくなったことが、働いていた東京・下北沢のライブハウス「Flowers Loft」のTakeshi じゃいあん Sugawara氏のSNSなどで公開されていた。Sugawara氏は翌11月に「お子さんは無事実家におります。お兄さんが捜索願いを出してくれましたので自分からも呼びかけたいと思います。見つけたらいよいよぶん殴ってやろうと思いますけど、殴ってやろうぐらい叱りたいですけど殴らないでお疲れさまって話したいです。とにかく会いたいです」などと呼びかけていた。

Sugawara氏は訃報を受け「僕らのゆうじろうはいってしまいました。ダメな自分を陰で支えてきてくれて感謝しかないし、失踪しても俺はずっとどこかで生きてると思ってました。甘かった。悔しい。本当に残念でなりません」と無念の思いをつづった。