アルインコ<5933.T>が続伸している。１日の取引終了後に、上限を１１０万株（自己株式を除く発行済み株数の５．５１％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は５月７日から来年４月２７日までで、資本効率の向上を通じて株主への一層の利益還元と機動的な資本政策を遂行することが目的としている。



また、同時に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高６５２億円（前期比４．１％増）、経常利益３２億円（同１５．２％増）と２ケタ経常増益を見込み、年間配当予想を前期比１円増の４５円としたことも好材料視されている。国土強靱化に対する社会的な要請を背景に公共投資の堅調な推移が見込まれ、建設投資の増勢基調が継続すると予想されることが追い風となる。また、原材料価格の上昇に伴う価格改定を計画していることや高付加価値製品の構成比増なども利益を押し上げる。



なお、２６年３月期決算は、売上高６２６億３２００万円（前の期比１．７％増）、経常利益２７億７７００万円（同３．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS