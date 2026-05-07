開催：2026.5.7

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 3 - 1 [ブレーブス]

MLBの試合が7日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとブレーブスが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。

3回裏、2番 カル・ローリー 4球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでマリナーズ得点 SEA 1-0 ATL

6回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 5球目を打ってセンターへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-0 ATL

8回表、9番 ドミニク・スミス 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 SEA 2-1 ATL

8回裏、6番 コール・ヤング 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 3-1 ATL

試合は3対1でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで2勝2敗0S。マリナーズのフェレールにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 07:48:14 更新