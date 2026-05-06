お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が体調不良のため、当面の間、芸能活動を休むことが、所属事務所のホリプロコムの公式ホームページで発表されたのは4月28日だった。

日村は、バナナマンとして『バナナサンド』『バナナマンのせっかくグルメ！！』（いずれもTBS系）、『沸騰ワード10』（日本テレビ系）など8本、個人で『ひむバス！』（NHK）など3本のレギュラー番組を抱える、超多忙なスケジュールをこなしていた。

「妻の神田愛花さんが4月29日に自身のInstagramで《これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります》と投稿していることから、日村さんは入院をせず、自宅療養をしていると思われます」（芸能担当記者）

日村は上記のレギュラーに加え、「食レポ」「グルメ番組」にも多数出演してきた。そして今回の休養発表をきっかけに、思わぬ人物にも注目が集まっている。日村と同じようなキャラで、食番組に出演しているお笑いコンビ・Wエンジンのチャンカワイだ。今、チャンにも「大丈夫なのか」という声がSNSなどで寄せられているのだ。

「チャンさんの公式サイトには、《大好きなグルメを中心に年間250日以上のロケを行う、芸歴24年叩き上げロケリポーター》とあります。なかでも心配されているのが、『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（TBS系）です。

チャンさんは、『世間で噂されている高カロリー食品を3日間摂り続けていても太らないのか』を検証するコーナーに、双子のお笑いコンビ・ザ・たっちなどと不定期出演して“ハイカロリー”な食品を爆食しています。

直近の放送は4月29日で、テーマは《オリーブオイルの驚きパワーをチャンが検証》でした。番組公式サイトには《ヘルシーと言われるオリーブオイルを使えば、揚げ物をどれだけ食べても太らない？チャンが3日間、ハイカロリーな揚げ物料理を食べまくって検証！》と説明があり、放送では、チャンさんは3日間、ほとんど動くことはなく、ひたすら揚げ物を食べまくり、体重の増減を調べたのです。

ほかにも、5月2日に放映された『1泊家族 チャンカワイが遠くても食べに行きたい遠距離グルメを調査！』（テレビ朝日系）では、大盛りの『とん汁ラーメン』を食べたあとに『味噌ラーメン』を完食するなど、グルメや食レポで引っ張りだことなっています」（同前）

こうしたチャンの“体当たり出演”に、Xには

《チャンカワイにこれ以上食べさせるの止めてあげて。まぢで命の危険感じる》

《検証のためとは言え…番組で食べるチャンカワイさんの食事量、大丈夫かなって心配になる》

などの意見が寄せられている。

医師のチェックを受けているだろうが、日村の休養発表をきっかけに、心配の声が集まってしまったようだ。