森香澄、“ナイスバディブラ”着こなす「メリハリのある理想の比率に」
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が6日までに、PEACH JOHNの公式インスタグラムに登場。同社のランジェリーを着こなすショットが公開された。
【写真いっぱい】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
先日、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表された森。この日の投稿では同社の『ナイスバディブラリボンレース』を着用したショットが公開された。
「着用することで、やせ型さんもグラマーさんもメリハリのある理想の比率に近づき、全身スタイルアップして魅せる、話題のシリーズ。リボン柄レースで人気デザインの新色」として複数の森の写真が公開された。
【写真いっぱい】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
先日、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表された森。この日の投稿では同社の『ナイスバディブラリボンレース』を着用したショットが公開された。
「着用することで、やせ型さんもグラマーさんもメリハリのある理想の比率に近づき、全身スタイルアップして魅せる、話題のシリーズ。リボン柄レースで人気デザインの新色」として複数の森の写真が公開された。