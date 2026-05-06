赤ちゃんが泣き出したら、ワンコが心配して駆けつけて…？ワンコの愛と優しさにあふれた行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破。「偉い！」「赤ちゃんが大好きなんだね」「心がほっこりします」といった声が寄せられています。

【動画：ベビーベッドにいる赤ちゃんが泣き出した結果→犬が颯爽と駆けつけて…一生懸命に泣き止ませようとする光景】

赤ちゃんが泣き出したら…

YouTubeチャンネル「モチとおはぎ【もっちゃんねる】」に投稿されたのは、赤ちゃんが泣き出した時にポメラニアンの「モチ」ちゃんが見せた行動です。モチちゃんは歯磨きガムを食べているところだったのですが、赤ちゃんの泣き声が聞こえたらガムを放り出して颯爽と駆けつけたそう。

そして二本足で立ってベビーベッドのメッシュ部分から赤ちゃんの様子を確認したかと思うと、「大丈夫？泣かないで～！」とばかりにお手々でベッドをホリホリ…。どうやらモチちゃんなりに、赤ちゃんをあやしてくれているようです。

ワンコの愛にあふれた行動

モチちゃんがあやし始めたら、赤ちゃんは一度泣き止んだそう。しかしまたすぐに泣き出してしまったので、「あれれ？」と困りながら再びホリホリするモチちゃん。

その後も赤ちゃんが泣き止んだり泣き出したりを繰り返すので、モチちゃんは「うおりゃあ～っ」と一生懸命ベッドを掘り続けていたとか。あやし方が激しすぎるところが面白くて笑ってしまいますが、赤ちゃんのことが大切だからこそ全力を出しているのでしょう。

そして最終的には自分ひとりでは泣き止ませられないと判断したのか、「赤ちゃんが泣いてるよ！」とご家族に伝えるように吠えたというモチちゃん。自分にできることを精一杯やってくれる姿に、愛を感じてほっこりしますね。

赤ちゃんがいなくてもあやし続ける！？

赤ちゃんはお腹が空いているようなので、ミルクをあげることに。赤ちゃんがベッドから離れてミルクを飲んでいる間、モチちゃんはどうしていたのかというと…？なんと赤ちゃんがいないことに気付かずに、まだベッドを掘ってあやし続けていたとか！

ちょっぴりおマヌケだけれど、とても妹思いで優しいモチちゃん。こんなに素敵なお姉さんと生まれた時から一緒に過ごせるのは、赤ちゃんにとって物凄く幸せなことですね。

この投稿には「一生懸命さが可愛い」「心配なんですね。凄く優しい」「あやし方が思ったよりアグレッシブｗ」「何とかしたい気持ちがよく伝わってくる」「こんな頼もしい姉がいると心強い」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「モチとおはぎ【もっちゃんねる】」には、モチちゃん＆弟犬「おはぎ」くんの可愛い姿やご家族との尊い日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「モチとおはぎ【もっちゃんねる】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。