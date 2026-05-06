人気レースクイーンの霧島聖子（34）が6日までに自身のインスタグラムを更新。WAKO'S GIRLSのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「SUPER GT 2026 Rd.2 富士決勝 ARTA MUGEN 16号車は8番手スタートから3つポジションを上げ、5位でチェッカーを受けました 2日間応援ありがとうございました！」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝のチーム成績を報告。

WAKO'S GIRLSのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「今回の富士は多くのファンの方が会いに来て下さってとても嬉しかったです 次戦まで暫く期間があきますが、熱い思いはそのままに来月はWAKO'S GIRLS撮影会もあるので引き続き宜しくお願いします！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美しすぎる」「可愛いですね」「綺麗」「ほんとかわいい！！」「強風の中グリットでも傘さしお疲れ様でした」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。