《ママとパパやないかー》

《最強のパパママ》

《息子のTikTokに出てくれるなんて素敵だね！》

TikTokのコメント欄にこんな声が集まったのは、元俳優の市村優汰（17）。5月4日までに投稿した15秒の動画に実父・市村正親（77）と実母・篠原涼子（52）が登場し、ファンを騒然とさせている。

注目を集めた動画では、黒いパーカー姿でサングラスを頭に乗せて軽快なダンスを披露していた優汰。6秒ほど経過すると、ぬいぐるみを抱いた篠原がカメラの前を横切る姿が。その3秒後にはキャップを被った正親が、篠原とは反対側からカメラを横切る姿が映り込んでいた。

続く投稿では、暗い車内で撮影されたと思しき動画を公開していた優汰。はじめは着けていたサングラスを外してポーズを決めていたが、カメラのアングルが切り替わると、隣に座っていたと思われる篠原の姿が突如出現。篠原が頬に手を添えて微笑むと、わずか3秒ほどでアングルが切り替わり、再び優汰の顔が映し出されていた。

親子の仲良しぶりが伝わる動画だが……。正親と篠原は’21年7月に離婚し、正親が息子2人の親権を持つことに。2人は離婚後も良好な関係を築いており、それぞれ出演したバラエティ番組で互いについて“主人”“ママ”と呼ぶ場面もあった。

いっぽうの優汰は、’21年9月から上演されたミュージカル『オリバー！』で本格俳優デビュー。本公演で正親との父子共演が初めて実現し、翌’22年12月には父と同じ大手芸能事務所「ホリプロ」に所属したことが発表された。

ドラマやバラエティなどで活躍の場を広げ、’24年2月発売のファッション誌『NYLON JAPAN』では父子揃って登場したことも話題に。しかし、いつの間にか事務所の公式サイトから優汰の名前は消えており、メディア出演も激減してしまった。

ある芸能関係者は言う。

「優汰さんは現在、“アーティスト”の肩書きで日本と韓国を行ったり来たりしていると聞きます。TikTokを中心に活動しているようで、よくダンス動画を公開しています。ご両親譲りの端正なルックスで若者からは人気を集めているそうですが、優汰さんをめぐっては“素行不良”もたびたび波紋を呼んでいます。’24年11月に『NEWSポストセブン』でハロウィンでの“警察トラブル”が報じられ、今年2月には暴露系インフルエンサーがXに優汰さんと思しき人物の写真を公開。優汰さん本人である確証はありませんが、法律に抵触する恐れのある疑惑が取り沙汰されていました」

そんな優汰に対して、当時はSNSやネットニュースのコメント欄では両親を慮る声も上がっていたが……。前出の芸能関係者は続ける。

「優汰さんのTikTokには《お母さんとのティックトックみたいですー》との声も寄せられていたので、ファンのリクエストに応えてご両親とコラボしたのかもしれません。篠原さんと正親さんの2人が登場した動画の再生回数は、他の投稿より格段に多い120万回を超えており、話題性は抜群ですが、そのことによって優汰さんの知名度が上がるかどうかは別でしょう。親子関係が良好なのは喜ばしいことですが、優汰さんは事務所を退所してから立ち位置が中途半端になっていることも事実です。

活動の方向性が不透明な部分も大きいなか、大物俳優であるご両親が安易に手を貸すような行動を取ることは、“親の七光”として逆効果になりかねないでしょう。実際に親子のコラボ動画を取り上げたネットニュースのコメント欄では、《この先どうなるのか…甘やかし過ぎ…》《売り出しに必死感が伝わる》と“溺愛ぶり”を懸念する声も寄せられています」

5月10日に18歳の誕生日を迎える優汰だが、果たしてどのような道を歩むのだろうか。