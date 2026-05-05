楽天の金子京介が3安打3打点の活躍

5日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。西武は6-5でオイシックス新潟に勝利。初回、仲三優太外野手の適時打で2点を先制。その後、逆転を許したが、5回に仲三の6号2ランと村田怜音内野手の3号ソロで同点に追いつくと、8回、村田の2打席連発で勝ち越した。仲三は3安打4打点、村田は2安打2打点と活躍が目立った。

オリックスは3-2でソフトバンクに勝利した。2回に先制すると、5回に池田陵真外野手の3号ソロなので追加点。先発の東松快征投手は5回1失点の力投を見せると、継投でリードを守り切った。ソフトバンクは、先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手が7回3失点と粘ったが、打線が好機を逃した。

ロッテは6-4で楽天に勝利。先発の坂井陽翔投手は、7回に藤田和樹外野手の3ランを浴びるも、6回2/3を投げて4失点の粘投で、今季4勝目を挙げた。打っては金子京介内野手が3安打3打点の活躍。ここまで7本塁打、20打点をマークしている。ロッテは先発の河村説人投手が6回途中4失点と崩れた。

日本ハムは延長戦の末、8-12でDeNAに敗れた。3点を追う6回、エドポロケイン外野手の6号ソロで1点を返すと、7回には中島卓也内野手の適時打などで5点を奪い逆転。しかし8回、大川慈英投手が3ランを浴び同点とされ、延長10回に池田隆英投手が6失点と崩れた。先発の有原航平投手は1軍の登録抹消後、初の実戦登板で5回3失点の内容だった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）